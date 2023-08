Tesla Model 3 : voici les 1res photos officielles volées du nouveau design

Des photos vraisemblablement officielles du Project Highland, la nouvelle version de la Tesla Model 3, viennent de faire surface sur le Web. L'occasion de constater à quel point cette réédition s'inspire du design de la Tesla Model S, le coupé sportif électrique de la marque.

Comme vous le savez probablement, Tesla planche depuis plusieurs années maintenant sur une nouvelle édition de la Tesla Model 3, sa berline électrique particulièrement prisée. Cette version devrait notamment profiter d'un design modernisé, avec des modifications centrées principalement sur le capot et la face avant et l'introduction de nouveaux feux à l'arrière. De ce que l'on sait également grâce à de précédentes fuites, c'est que le Project Highland devrait également jouir de l'Autopilot Hardware 4.0, la dernière version du logiciel de conduite assistée de Tesla.

Plusieurs évènements récents laissent à penser que la présentation de la nouvelle Model 3 est imminente. Tout d'abord et selon des déclarations de plusieurs employés du constructeur, la production de l'actuelle Model 3 aurait cessé depuis ce 14 août 2023. D'ailleurs, la fabrication de la Model 3 2023 aurait d'ores et déjà débuté au sein de la Gigafactory de Shanghai si l'on en croit des déclarations d'un média chinois publiées à la début août. Ainsi, la production de masse serait prévue en septembre, tandis que les premières livraisons auraient lieu un mois plus tard.

Il faut également rappeler que les apparitions du Project Highland sur les routes américaines se sont multipliées ces derniers mois. Récemment, plusieurs utilisateurs ont pu admirer la voiture dans une version camouflée sur le bitume californien. Néanmoins, nous n'avions pas encore eu l'occasion de découvrir des photos officielles de la berline relookée, du moins jusqu'à maintenant.

Les premières photos volées de la Model 3 2023 font surface

En effet, l'utilisateur X @Whole Mars Catalog, un leaker réputé et spécialisé dans l'actualité des véhicules électriques et autonomes (surtout Tesla), vient tout juste de partager ce qui semble bien être les premières photos officielles du Project Highland. A l'heure où nous écrivons ces lignes, les clichés partagés par Whole Mars Catalog ont été vus près de 300 000 fois sur le réseau social d'Elon Musk.

Si leur authenticité reste évidemment à confirmer, il faut bien avouer que ces images paraissent légitimes. On aperçoit bien les modifications apportées au capot et à la calandre, plus sportive et marquée que sur la Model 3 d'origine. On note aussi un renfoncement inédit sur les côtés de la voiture, plutôt prononcé sur les portières arrières. Les jantes sont également différentes de celles que l'on retrouve habituellement sur les différentes versions de la Model 3 actuelle. “Ne me demandez pas ce que j'ai dû faire pour obtenir ces images”, écrit le leaker sur X.