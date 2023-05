Tesla : Emmanuel Macron veut pousser Elon Musk à investir en France

A l'occasion du sommet Choose France, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Elon Musk, le patron fantasque de Twitter, SpaceX et Tesla. Pour le président de la République, cet entretien pourrait bien aboutir à des investissements conséquents de la part du milliardaire en France.

Allons-nous assister prochainement à un renforcement de la présence de Tesla sur le territoire français ? C'est une possibilité à ne pas écarter. Pour cause, Emmanuel Macron et Elon Musk se sont entretenus en tête-à-tête ce lundi 15 mai 2023 à Versailles. Le grand patron de Tesla est en visite dans l'Hexagone pour participer notamment au sommet Choose France.

Pour sa 6e édition, cette nouvelle opération séduction regroupe pas moins de 200 présidents de multinationales, et pour l'heure, on évoque déjà 13 milliards d'euros d'investissements annoncés. Rappelons que c'est grâce à cet évènement que la France a été choisie pour être le berceau de la première usine de fabrication de batteries solides en Europe du géant taïwanais ProLogium.

Emmanuel Macron en opération séduction avec Elon Musk ?

Et si la teneur des échanges entre le président de la République et le leader de SpaceX n'est pas encore connue, on se doute que les récentes modifications apportées au bonus écologique ont été abordées. Il faut dire qu'une marque en particulier a motivé le gouvernement à effectuer ces changements : Tesla.

Depuis le début d'année, le constructeur américain a opté pour une politique tarifaire ultra agressive, avec des baisses de prix significatives sur ses modèles les plus prisés. Résultat, la Model Y est devenu éligible au bonus écologique de 5 000 € avec une facture fixée désormais à 44 500 $.

Sans surprise, les ventes ont explosé dans l'Hexagone avec une augmentation de 1800 % enregistrée en avril 2023 sur un an. C'est simple, entre janvier 2023 et la fin avril, Tesla a écoulé près de 11 000 Model Y en France. Un manque à gagner conséquent pour les marques françaises comme Peugeot ou Renault.

Durant cette conversation, on n'imagine également qu'Elon Musk a donné son ressenti concernant le plan de réindustrialisation d'Emmanuel Macron. Cette nouvelle mesure prévoit notamment un crédit en faveur de l'industrie verte (que ce soit la production d'énergie verte, de batteries, de voitures électriques, etc.). De quoi motiver Tesla à considérer à nouveau la France après avoir choisi l'Allemagne pour sa Gigafactory européenne ? L'avenir nous le dira.

