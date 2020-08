Tesla : il achète une Model X neuve, la roue avant tombe sans raison une semaine après !

Un nouveau propriétaire de Tesla Model X raconte sa mésaventure sur Twitter. La roue avant de sa Tesla Model X s’est en effet cassée une semaine seulement après achat. Initialement la marque refusait de prendre en charge la réparation. Mais a finalement reconnu un problème antérieur à l’achat.

Souvent saluées pour leur sécurité en cas de crashes et accidents graves, les Tesla sont également régulièrement montrées du doigt en raison de problèmes de qualité de fabrication. Une récente étude de JD Power classe même les véhicules de la marque comme les pires en termes de problèmes signalés après achat. Ce qui peut déjà être agaçant même lorsque la marque finit par prendre en charge les réparations pour vous restituer un véhicule en parfait état.

Tesla a fini par accepter de réparer la Model X gratuitement (mais ce n’était pas gagné…)

Mais peut l’être bien davantage lorsque ce n’est pas le cas. Un twittos qui se fait appeler Beastlorion raconte ainsi la mésaventure qu’il a eu une semaine seulement après voir acheté une Tesla Model X neuve. Il lance dans un premier tweet « la Tesla x a une semaine. La roue vient de tomber. Mr Elon Musk ? » – avec photo du véhicule et de sa roue avant cassée à l’appui. Dans un second tweet, le propriétaire visiblement excédé, raconte que le constructeur refuse de prendre en charge gratuitement la réparation.

« Ils veulent nous faire payer! Il y avait un petit coup sur le pare-chocs et une trace d’usure sur le profil du pneu. Apparemment c’est ce qui aurait suffi à séparer complètement la roue de la suspension et à la faire tomber. Sympa le trou noir à 80 000 $ qui nous a pratiquement tués. Merci beaucoup Elon », lance-t-il avec une pointe de sarcasme. Ajoutant dans un autre tweet qu’il n’a « jamais vu d’autre voiture avoir ce problème ».

Finalement, 24 heures plus tard, la situation a heureusement fini par se débloquer : « après quelques allers-retours avec Tesla, ils sont finalement d’accord pour payer les réparations, au motif que l’accident qui a causé cette faiblesse dans l’arbre de direction avait dû arriver avant que la voiture a été vendue ». Et de soupirer : « je suis heureux de ne plus avoir cela dans les pattes ».

