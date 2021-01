Tesla est rentable pour la première fois depuis sa création

Tesla est enfin devenu rentable. En 2020, la firme automobile d'Elon Musk a pour la première fois gagné de l'argent sur une année complète. 18 ans après sa création en 2003, le géant californien est en effet parvenu à dégager un bénéfice net pendant une période de douze mois. La réussite de Tesla a permis à Elon Musk de gonfler le montant de sa fortune.

Tesla vient de présenter ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2020. Dans le courant de l'année écoulée, le groupe dirigé par Elon Musk est parvenu à livrer 499.550 voitures électriques dans le monde. Tesla manque donc de peu sa promesse de livrer 500 000 véhicules électriques avant la fin de l'année 2020.

Dans la foulée de la conférence, Tesla a dévoilé deux nouvelles voitures électriques, une Model S revue et une Model X retravaillée. Les deux véhicules se distinguent surtout grâce à leur habitacle intérieur entièrement amélioré, avec notamment un immense écran de 17 pouces sur le tableau de bord.

Tesla enregistre un quatrième trimestre 2020 décevant

Profitant d'un intérêt grandissant pour les véhicules électriques, Tesla enregistre un chiffre d'affaires de 31,5 milliards de dollars sur l'année 2020, en hausse de 28% par rapport à l'année précédente. Malgré la pandémie de Covid-19, et la suspension temporaire de la production de voitures en Californie, le groupe automobile parvient à d'excellents résultats annuels.

Néanmoins, les résultats du quatrième trimestre 2020 ont largement déçu les investisseurs. Entre le mois d'octobre et de décembre, Tesla n'a dégagé que 270 millions de dollars de bénéfice net, loin des prévisions. Au cours de la période, le prix de vente moyen des véhicules Tesla a baissé de 11%. La plupart des acheteurs se tournent désormais vers les modèles les plus abordables (Model 3 et Model Y). Néanmoins, avec ses nouvelles Model X et S, Tesla espère relancer l'intérêt pour les berlines et les SUV.

Notez que Tesla a versé la somme de 267 millions de dollars à Elon Musk au quatrième trimestre de 2020. Le fondateur du groupe a en effet atteint une poignée d'objectifs financiers. En effet, Musk a négocié d’importantes rémunérations sous forme de bonus avec le conseil d'administration de sa firme. Par exemple, il encaisse 1% d’actions Tesla dès que l’action boursière dépasse un seuil fixé au préalable et que le chiffre d’affaires du groupe franchit un nouveau cap. Grâce à ce deal lucratif, Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde début janvier, devant Jeff Bezos, fondateur d'Amazon.