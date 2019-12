Tesla déploie une nouvelle mise à jour : lecture des SMS, Autopilot, voici les nouveautés

Tesla déploie une nouvelle mise à jour du logiciel de bord de ses voitures électriques. Elle se concentre sur une meilleure intégration des fonctionnalités liées aux smartphones. Les véhicules de la marque peuvent enfin lire les SMS reçus et permettent d’y répondre par la voix. La mise à jour améliore par la même occasion les commandes vocales. L’Autopilot quant lui bénéficie d’une nouveauté majeure.

Il y a quelques jours, Elon Musk annonçait l’arrivée d’une mise à jour majeure avant la fin de l’année. Chose promise, chose due. Le constructeur vient lancer le déploiement. Au tableau des nouveautés, les clients peuvent enfin profiter d’une fonctionnalité attendue de longue date : la lecture des SMS par une voix de synthèse. Cette fonctionnalité fait partie d’un ensemble d’améliorations pour une meilleure intégration entre l’ordinateur de bord des Tesla et les smartphones.

En plus de la lecture des messages, les utilisateurs pourront y répondre vocalement sans toucher l’écran de leur smartphone. Une transcription des messages est également affichée en temps réel sur l’écran de bord. Cette fonctionnalité est d’autant plus la bienvenue que l’ordinateur de bord des Tesla n’est pas compatible avec Android Auto et Carplay. Le constructeur indique par ailleurs que « les commandes vocales ont été améliorées pour mieux comprendre le langage naturel » et « réduire le besoin toucher l’écran afin que vous puissiez garder les yeux sur la route ».

Voici quelques exemples de commandes précises dont le conducteur pourra faire usage : « met la température à 21° », « allume le siège chauffant du passager », « ajuste mon rétroviseur droit », « active l’itinéraire vers le bureau », « où se trouvent les Superchargers les plus proches ? », « ouvre la boîte à gants », « joue les Beatles », etc.

Un nouveau mode « visualisation » pour l’Autopilot

Dans son message annonciateur publié la semaine dernière, Elon Musk teasait une mise à jour avec un « aperçu de la conduite entièrement autonome ». On en sait désormais plus sur ce dont il s’agit. Tesla propose en fait une amélioration de la visualisation de la route sur l’écran de bord. « La visualisation de la conduite affiche désormais de nouveaux objets dont les feux tricolores, les panneaux Stop et autres signalisations sur la route ».

En d’autres termes, l’ordinateur est capable de mieux reconnaître les objets de l’environnement, une étape importante dans le déploiement du mode de conduite entièrement autonome. Enfin, cette nouvelle mise à jour 2019.40.50 est proposée dans un premier temps à une poignée d’utilisateurs avant un déploiement à grande échelle.

Source : Electrek