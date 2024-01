Tesla Cybertruck : la version ultra limitée du pickup vaut-elle vraiment le coup ?

La Série Foundation du Cybertruck de Tesla, vendue avec un supplément de 20 000 $, a été étudiée en vidéo par un YouTuber. Son analyse détaille les avantages et les limites de ce modèle limité à 1 000 unités.

L'annonce et le développement du Cybertruck de Tesla ont suscité un vif intérêt et de grandes attentes. Cependant, et malgré les promesses initiales de polyvalence et de robustesse, une vidéo a indiqué que le véhicule pourrait connaître des problèmes techniques et des limites en matière de capacités tout-terrain. De plus, des inquiétudes ont été soulevées concernant l'autonomie du véhicule.

Le lancement du Cybertruck, bien qu'ayant connu des retards, a finalement eu lieu, avec un intérêt commercial considérable reflété par le nombre élevé de précommandes. Cependant, il reste à voir si le modèle répondra aux attentes élevées des fans et des critiques, en particulier en ce qui concerne le rapport entre le prix et les fonctionnalités offertes. Ce pickup, avec ses différentes versions, y compris les séries Foundation et Premium, est maintenant sur le marché, et un Youtuber américain vient d'évaluer les options proposées.

Le surcoût de la série Foundation du Tesla Cybertruck est-il vraiment justifié ?

La vidéo du Youtuber DennisCW explore en détail les différences entre la Série Foundation et le modèle standard du Cybertruck. Les clients qui ont choisi cette série pour devancer la file d'attente ont dû débourser 20 000 $ de plus que le prix de base, de 79 990 $, pour ce modèle tout-terrain. Cette édition limitée propose des équipements supplémentaires, tels que des revêtements intérieurs et un plateau de console centrale. Cependant, pour la version bimoteur, cette prime semble offrir peu de valeur ajoutée au-delà du prestige d'être parmi les premiers propriétaires.

Selon l'analyse de DennisCW, les acheteurs du modèle tri-moteur “Cyberbeast” bénéficient d'avantages plus tangibles, justifiant ainsi le surcoût. En revanche, les modèles Foundation sont privés de certains de ces avantages, comme la barre lumineuse LED et le crédit de 4 000 $ d'installation PowerShare (système qui autorise le Cybertruck à partager l'énergie de sa batterie à haute tension avec d'autres appareils ou véhicules). De plus, l'absence d'activation des fonctionnalités Autopilot chez ces premiers acheteurs soulève des doutes sur la valeur réelle de l'investissement. La conclusion du YouTuber est sans appel : bien que le modèle “Cyberbeast” puisse valoir son prix, pour la version bimoteur, l'investissement supplémentaire de 20 000 $ pour la Série Foundation ne semble pas justifié au vu des fonctionnalités actuelles du véhicule.