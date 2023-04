Tesla Cybertruck : cette apparition furtive du véhicule nous révèle un design toujours plus affiné

Un membre de Reddit a publié sur le site des photographies du Cybertruck prises toutes récemment dans les rues de Fremont, dans le voisinage de l’usine Tesla, très probablement.

Le Cybertruck, le véhicule utilitaire tout terrain de Tesla, devrait marquer le début d’une nouvelle ère dans l’industrie automobile. Non seulement par son design rétrofuturiste aux arêtes acérées, mais aussi parce qu’il s’adresse à un segment du marché très différent des berlines et autres voitures familiales jusqu’à maintenant proposées par la marque. Des clichés partagés sur Reddit hier nous donnent un nouvel aperçu de la voiture.

Jusqu’à maintenant, les photographies de prototypes de Cybertruck nous dévoilaient des finitions grossières, et il manquait souvent des accessoires. C’est tout à fait normal, le développement de la voiture n’étant pas encore abouti. L’utilitaire tout électrique de Tesla devrait entrer en production à une date indéterminée quelque part pendant le deuxième semestre 2023. La voiture a donc encore le temps d’évoluer, tant dans son design que dans son cahier des charges.

Le design du Cybertruck est de moins en moins grossier

Les images du Cybertruck prises aujourd’hui même ne permettent pas d’analyser le véhicule dans le détail, mais les connaisseurs de la marque remarqueront immédiatement que son design a l’air mieux « fini » et ne présente aucune imperfection, à l’inverse des fuites auxquelles nous avons eu droit ces derniers temps. On note également que l’hypothèse d’un seul et unique essuie-glace massif à l’avant est une option de plus en plus plausible, puisque ce véhicule en est équipé. Il en va de même pour les rétroviseurs triangulaires, qui malgré leurs angles vifs ne déparent pas l’ensemble.

Il faudra attendre de longs mois en tout cas pour le voir sur nos routes, puisque si le calendrier de la compagnie est respecté, les usines n’atteindront leur pic de production qu’en 2024. Tesla peut en tout cas s’attendre à un succès énorme. La compagnie a déjà enregistré 1,5 million de précommandes pour le Cybertruck. Si vous en commandiez un aujourd’hui, il vous faudrait attendre jusqu’en 2027 pour profiter de votre véhicule.