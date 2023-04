La voiture électrique à 100€ par mois arrive bientôt, qui pourra en profiter ?

L’arrivée du leasing à 100 € par mois pour la voiture électrique approche à grands pas. Dans sa feuille de route publiée ce 26 avril, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé que les premières offres seront disponibles cet automne. Néanmoins, cette dernière ne précise pas qui y aura réellement accès.

On vous promet qu’elle arrive. Le gouvernement a certes été quelque peu occupé ces derniers temps, mais la question de l’offre de leasing pour une voiture électrique 100 €/mois est toujours sur la table. On en veut pour preuve la dernière feuille de route présentée par Élisabeth Borne ce mercredi 26 avril. Dans celle-ci, la Première ministre rappelle la volonté de l’exécutif de mettre rapidement en place cette mesure et indique même un premier planning : ouverture « cet automne », pour de « premières livraisons de véhicules en 2024 ».

Théoriquement, le gouvernement n’a donc pas menti en promettant l’arrivée de cette offre de leasing au cours de l’année 2023. Néanmoins, il faudra visiblement se montrer un peu plus patient pour mettre la main sur sa voiture, au moins de quelques mois. Les réservations, quant à elles, se feront donc probablement aux alentours de la rentrée, au plus tard en novembre, si tout se déroule comme prévu. Reste désormais à déterminer qui sera éligible à l’offre et pourra effectuer sa demande à cette date.

Qui pourra profiter de la voiture électrique à 100 €/mois ?

En effet, nous n’avons pour l’heure aucune information tangible concernant les conditions d’éligibilité à cette offre. Pour le moment, on sait simplement qu’elle s’adressera aux « foyers les plus modestes », comme il a déjà été indiqué auparavant. Pour ce qui est des chiffres exacts, il va falloir spéculer un peu. En outre, depuis cette année, le montant maximum du bonus écologique, à savoir 7000 €, est proposé aux foyers dont le revenu fiscal est inférieur ou égal 14 089 euros. Il est possible que le gouvernement se base de nouveau sur ce seuil pour son offre de leasing.

Sur le même sujet — Voitures électriques : le gouvernement promet les 100 000 bornes avant l’été 2023

De plus, Emmanuel Macron a fait savoir le mois dernier que le projet s’adresse également aux professions socio-médicales et libérales, ainsi qu’aux populations les plus jeunes. Si les contours de la mesure restent encore à déterminer, il semblerait donc que le revenu fiscal ne soit pas le seul critère envisagé pour y accéder. Dernière question à régler : les véhicules éligibles. De ce côté, il y a fort à parier que le gouvernement mette en avant les constructeurs et la production made in France. Nous en saurons plus d’ici quelques mois.