Mercedes EQ : il faudra vous abonner pour profiter de toute la puissance de votre voiture

Mercedes Benz propose aux Nord-Américains d’augmenter la vitesse de pointe de leur berline EQE ou EQS à travers une option payante qui s’appelle Acceleration Increase, qui s’avère être une bête mise à jour logicielle.

Mercedes Benz a inauguré sa série de voitures électriques EQ en 2019, avec le EQC 2021, avec les sorties consécutives des modèles EQS, une berline de luxe, et de l’EQE, sa version plus compacte et plus « abordable ».

Mercedes lance l'offre Acceleration Increase qui permettra aux clients nord-américains d'augmenter la puissance de leur voiture de 60 à 80 CV et de gagner près d'une seconde pour passer de 0 à 100 km/h. Il leur suffira de commande cette option en ligne et de s'acquitter d'une somme allant de 60 $ à 90 $ mensuels, ou bien de payer pour toute la durée de vie du véhicule (entre 1950 et 2950 $). Ils n’auront donc pas besoin de passer chez un concessionnaire ou même changer de véhicule, la modification sera appliquée à travers une mise à jour.

Si la compagnie n’a plus rien à prouver en matière de mécanique et de qualité de construction, son offre est également pléthorique en matière de fonctionnalités. La console centrale du EQE, par exemple, exhibe un grand écran de contrôle tactile de 12,3 pouces, ce qui témoigne bien de l’importance qu’a prise l’aspect logiciel et électronique dans les voitures de la marque.

Mercedes n’est pas le premier constructeur à proposer des mises à jour à distance pour ses véhicules. Tesla est pionnier en la matière. Le nouveau programme du fabricant d’outre-Rhin témoigne cependant d’une tendance qui ne va que s’amplifier au fur et à mesure que les moteurs thermiques laisseront la place aux batteries électriques : les améliorations de performances intrinsèques des voitures nécessiteront de moins en moins de passer par la case garage, et se feront de plus en plus en ligne.

