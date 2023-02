Tesla : le nouveau prototype de Cybertruck est équipé d’un essuie-glace massif

Toujours plus de photos et de vidéos du Cybertruck au grand air commencent à surgir sur les réseaux. La dernière fuite en date nous dévoile l'essuie-glace taille XXL du SUV futuriste de Tesla.

Le Cybertruck de Tesla devait théoriquement entrer en production en juin 2023. D’ici là, les ingénieurs de la compagnie américaine se laissent la possibilité d’en modifier le design. Un membre de Twitter nommé Greg a publié une photo qui offre un aperçu de l’évolution du véhicule. Bien qu’on ne puisse pas être formel, l’angle sous lequel est capturée la voiture donne l’impression que son châssis a été rabaissé lorsque l’on compare ce prototype aux premières photographies dévoilées par le constructeur.

On note également l’apparition de rétroviseurs extérieurs. Leur forme triangulaire ne dépare pas le design industriel et anguleux du Cybertruck. On peut même dire qu’ils savent se faire oublier. Les designers de Tesla ont intégré un autre accessoire jusque-là invisible : l’essuie-glace. Bien que le pare-brise soit massif, c’est un modèle individuel qui a été choisi pour le préserver de la pluie. Nombre d’observateurs notent cependant qu'un tel design ne sera pas très pratique au quotidien.

Le prototype du Cybertruck actuellement en circulation arbore de nouveaux équipements

Il est nécessaire pour Tesla de battre le fer de la hype qui entoure le Cybertruck tant qu’il est encore chaud, car rien ne va par ailleurs ni pour Elon Musk ni pour le fabricant de voitures électriques. Ce dernier risque d’être poursuivi en justice pour avoir menti sur les capacités de la fonction Autopilot de ses véhicules.

Le Cybertruck est la voiture électrique la plus attendue au monde actuellement. Son entrée en production ne cesse pourtant d’être repoussée, au grand dam des nombreux fans de la marque qui l’ont d’ores et déjà commandée. Alors que les premiers modèles commerciaux devaient initialement sortir de l’usine texane de Tesla en juin 2023, Elon Musk a une énième fois reporté cette échéance. Le premier Cybertruck n’émergera donc de la Giga Factory d’Austin que début 2024.