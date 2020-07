Tesla double Toyota en bourse et devient le numéro 1 mondial de l’automobile

L’action de Tesla n’en finit plus de grimper, à tel point que la valorisation de la marque américaine a dépassé, une fois encore, celle de Toyota, pourtant numéro 1 mondial des constructeurs automobile. La valeur de Tesla en bourse atteint les 206 millions de dollars, contre 202 millions de dollars pour le groupe japonais.

Tesla est-il le nouveau Apple ? En bourse, c’est bien ce qu’il semble. Car, comme pour son compatriote, la valeur de l’action du constructeur automobile américain ne cesse de progresser. Le 1er juillet 2020, elle a même atteint des sommets puisqu’elle s’échangeait sur le Nasdaq à 1119,63 dollars, soit une hausse de 3,69 % sur la seule séance de mercredi. Avec une action à plus de 1100 dollars, la firme américaine est maintenant valorisée 207,55 milliards de dollars. Et ce alors que le conseil d’administration de Tesla souhaiterait évincer Elon Musk.

C’est un chiffre qui paraît très impressionnant à première vue. Et c’est bien le cas. La société est encore jeune : l’entreprise est fondée en 2008 par Elon Musk et sa première voiture sort des usines en 2012. Elle n’a pas encore été une seule fois bénéficiaire sur un exercice complet (mais le deuxième semestre 2019 est positif). Mais elle vaut en bourse davantage d’argent que le premier constructeur automobile mondial.

En effet, hier mercredi 1er juillet, la valeur de Toyota à la bourse de Tokyo, était de 6656 yens, son cours le plus bas depuis quelques semaines. Soit une valorisation boursière de 202 milliards de dollars environ. Aujourd’hui, 2 juillet 2020, l’action de Toyota a légèrement repris des couleurs et remonte très légèrement. Mais pas suffisamment pour rattraper Tesla. Toyota vaut 205,8 milliards de dollars.

Pas la première passe d’arme boursière avec Toyota

Notez que ce n’est pas la première fois que Tesla surpasse Toyota en bourse. Début juin, nous rapportions dans nos colonnes que la marque américaine avait déjà réussi à dépasser le groupe japonais de quelques milliards de dollars de différence. Comme aujourd’hui. Une situation qui n’avait pas duré longtemps. Il y a cependant de fortes chances que Tesla conserve plus longtemps cette fois-ci sa place de leader mondial en bourse.

Rappelons aussi que Tesla revient de très loin. Après une montée vertigineuse en fin d’année dernière et au premier trimestre 2020, la firme d’Elon Musk avait sévèrement chuté en bourse au mois de mars, atteignant son cours le plus bas jusqu’à présent. Grâce à de belles perspectives sur le marché automobile électrique et un beau tour de force, l’action est graduellement remontée jusqu’à atteindre un premier pic historique le 10 juin (jour où Tesla a dépassé Toyota). Record qui a depuis été pulvérisé.