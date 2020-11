Tesla : l’entreprise d’Elon Musk vaut plus de 500 milliards de dollars en bourse

Le 24 novembre 2020, l’action Tesla dépasse les 500 milliards de dollars à la bourse new-yorkaise. La valeur de l’entreprise est six fois supérieure qu’en début d’année 2020, plaçant son patron, Elon Musk, à la deuxième place du classement des personnes les plus riches du monde, devant Bill Gates. Un succès marqué cependant par une instabilité boursière récurrente.

Tesla fait encore une fois la Une de l’actualité financière cette semaine. En effet, la firme américaine a encore battu des records. La valeur de l’entreprise à Wall Street est passée au-dessus des 500 milliards de dollars le 24 novembre 2020 pour atteindre les 526 milliards de dollars, en hausse de 6,4 % sur cette seule journée.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la valeur de Tesla vaut 555,4 dollars. Cette capitalisation représente une hausse de 560 % par rapport à la valeur de l’entreprise en début d’année. Même si nous sommes loin des capitalisations d’Apple, Google ou Amazon, il s’agit d’une première pour une firme automobile.

Conséquence directe de cette nouvelle percée, le porte-feuille des actionnaires de Tesla est plus lourd. Elon Musk, patron du constructeur et détenteur de 18 % du capital, pèse désormais 128 milliards de dollars, soit 100 milliards de dollars de plus qu’en début d’année. Selon l’agence de presse économique Bloomberg, il est désormais la deuxième plus grande fortune mondiale, derrière Jeff Bezos et devant Bill Gates.

Une succession de hauts et de bas

Toute l’année 2020 a été une succession de chutes et d’envolées pour Tesla. En juin dernier, nous rapportions que sa valorisation boursière dépassait pour la première fois celle de Toyota, atteignant 188,6 milliards de dollars, contre 185 milliards pour son rival japonais. Tesla devenait alors la première valeur boursière du secteur automobile au monde.

Un mois plus tard, Tesla confirmait son statut en dépassant les 200 milliards de dollars en bourse. Talonné par Toyota (202 milliards de dollars), Tesla caracolait en tête des valeurs automobiles, avec une valorisation de 206 milliards de dollars. Une performance d’autant plus incroyable que Tesla avait sévèrement chuté au printemps, son action subissant une baisse de 60 % en quelques semaines.

À cette époque où le confinement sanitaire se généralisait en occident, Tesla avait dû fermer son usine de Fremont, la gigafactory chinoise marchait au ralenti et les travaux de la gigafactory allemande avaient été suspendus. En septembre, alors que Tesla montre de très bons résultats financiers, le cours de bourse de son action dévisse de 3,5 %, montrant l’extrême volatilité du titre.

Source : Le Figaro