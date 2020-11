Elon Musk prend la place de Bill Gates et devient la 2e fortune mondiale

Elon Musk est désormais le deuxième homme le plus riche du monde, devançant par la même occasion Bill Gates. Depuis le début de l’année, le patron de Tesla et de Space a gagné pas moins de 100 milliards de dollars, notamment grâce à la montée en flèche du cours en bourse de sa marque de voitures. Avec une différence de 54 milliards de dollars, il est encore bien loin de Jeff Bezos.

Elon Musk continue son ascension parmi les personnes les plus fortunées au monde. Avec un capital personnel s’élevant à 128 milliards de dollars, le patron de Tesla monte à la 2e place du podium des personnes les plus riches du monde. Après avoir subtilisé la 3e place à Mark Zuckerberg en septembre dernier, il devance cette fois-ci Bill Gates. Le créateur de Facebook descend quant à lui à la 5e place du placement, la 4e place étant désormais attribuée au Français Bernard Arnault.

Longtemps à la tête du classement, Bill Gates est connu pour avoir fait don d’une grande partie de sa fortune à des actions de charité, notamment au travers de sa fondation Bill-et-Melinda-Gates pour laquelle il a quitté Microsoft à laquelle il a légué 27 milliards de dollars. Après Jeff Bezos, l’ancien PDF de Microsoft laisse donc sa place Elon Musk, qui reste néanmoins encore bien loin derrière le patron d’Amazon. Ce dernier possède une fortune évaluée à 182 milliards de dollars.

Elon Musk a gagné 7,24 milliards de dollars en une seule journée

L’ascension d’Elon Musk est d’autant plus impressionnante qu’il se plaçait au 35e rang du classement Bloomberg en début d’année. L’entrepreneur doit sa réussite en grande partie à Tesla, dont le cours en bourse s’est littéralement envolé en franchissant le cap des 1000 dollars et valant aujourd’hui 495 milliards de dollars, soit un accroissement de plus de 500%. Elon Musk détient 18% de la société, lui permettant de toucher 100 milliards de dollars au cours de l’année. Ce lundi dernier seulement, il a gagné 7,24 milliards de dollars.

L’élection de Joe Biden aux élections américaines n’y est sûrement pas pour rien. Le futur président a en effet annoncé qu’il souhaitait développer le parc automobile électrique aux États-Unis dans les années à venir. Tesla affiche désormais la croissance la plus forte de toutes les compagnies automobiles confondues, alors qu’elle n’a produit que 500 000 véhicules en 2020.

Source : Bloomberg