Tesla baisse enfin le prix de la fonctionnalité de conduite entièrement autonome

Tesla a réduit d'un tiers le prix de son logiciel controversé “Full Self-Driving” (FSD), qui vient d’être déployé plus largement pour tous les conducteurs éligibles outre-Atlantique.

Ça y est, après avoir baissé le prix de l’abonnement au Full Self-Driving il y a quelques jours, Tesla vient également de réduire son prix d’achat. Il coûte désormais 8 000 dollars aux États-Unis, contre pas moins de 12 000 dollars auparavant. Le constructeur automobile a également réduit le coût au Canada, où le logiciel FSD se vend désormais 11 000 dollars canadiens au lieu de 16 000 dollars canadiens auparavant.

Cette baisse de prix de 4 000 dollars intervient alors que Tesla redouble d'efforts dans le domaine de la conduite autonome, malgré des années de retard, une surveillance réglementaire croissante et les promesses grandiloquentes d'Elon Musk concernant les robotsaxis autonomes, qui n'ont pas été tenues. On devrait d’ailleurs en savoir un peu plus à ce sujet dès l’été prochain, Tesla ayant annoncé une conférence dédiée à ce sujet.

Le Full Self-Driving devient enfin plus abordable

La baisse de prix de la fonctionnalité de conduite entièrement autonome n’arrive pas à n’importe quel moment. « Cela semble être une tentative directe de générer plus de revenus liés aux logiciels pendant une période difficile pour l'entreprise », a déclaré Sam Abuelsamid, analyste principal chez Guidehouse Insights. « La baisse du coût initial réduit la friction pour les clients qui souhaitent ajouter cette fonctionnalité ».

L'ajustement des prix intervient quelques jours après que Tesla a fait état de chiffres de livraison décevants pour le premier trimestre et a annoncé son intention de licencier environ 10 % de son personnel salarié. La pression sur les prix s'est également intensifiée, Tesla et d'autres constructeurs automobiles s'étant lancés dans réductions importantes des prix de leurs voitures électriques.

Pour les propriétaires actuels qui ont acheté l'offre groupée “Enhanced Autopilot” au prix de 6 000 dollars, Tesla propose désormais une mise à niveau vers FSD pour seulement 2 000 dollars, contre 6 000 dollars auparavant. L'entreprise a d’ailleurs également supprimé l'option Enhanced Autopilot pour les nouveaux acheteurs.

Lire également – Cette voiture sans conducteur passe son permis de conduire, le résultat va vous surprendre

La conduite entièrement autonome n’est pas encore tout à fait au point

Malgré son nom, le système FSD ne rend pas les véhicules Tesla totalement autonomes. Le système est considéré comme une aide à la conduite de niveau 2 qui nécessite toujours une surveillance humaine. Tesla a même récemment commencé à l'appeler “Supervised Full Self-Driving” (conduite autonome supervisée) pour mieux refléter ses capacités actuelles.

Fin mars, le constructeur automobile a publié une version révisée du système FSD, qualifiée d'”époustouflante” par Elon Musk. La mise à jour v12 s'appuie sur des réseaux neuronaux formés à partir d'énormes quantités de données de conduite réelles afin d'améliorer théoriquement les performances et la prise de décision du logiciel. Des centaines de milliers de lignes de code écrites par les développeurs de Tesla ont ainsi été remplacées.

Pour présenter le système remanié, Tesla a offert à tous les propriétaires existants un mois d'essai gratuit en avril. Il est plausible que la baisse de prix vise donc à convertir certains de ces utilisateurs en clients payants. « La nouvelle baisse de prix, associée à la période d'essai gratuite, donne à Tesla l'occasion d'offrir à un plus grand nombre de propriétaires une expérience pratique du système mis à jour, à un moment où l'intérêt peut être accru », a noté Abuelsamid.

Pour l'instant, le logiciel reste une option haut de gamme destinée à assister les conducteurs humains plutôt qu'à les remplacer entièrement, même si Tesla semble déterminé à lancer un logiciel de conduite autonome de niveau 4 ou 5 depuis plusieurs années maintenant. Il reste maintenant à voir ce que pourrait présenter le géant américain au cours de sa conférence Robotaxis, qui se tiendra le 8 août prochain.