Cybertruck : Tesla a opté pour une solution minimaliste pour réparer la pédale d’accélérateur, pas très rassurant

Après un rappel urgent, Tesla a adopté une solution rapide pour le problème de la pédale d'accélérateur du Cybertruck. Le constructeur a choisi de fixer la pédale avec un simple rivate, une méthode rapide mais discutable. Les livraisons du véhicule, interrompues temporairement, ont pu ainsi reprendre.

Les propriétaires de Cybertruck ont récemment découvert un défaut tres inquiétant : la couverture de la pédale d'accélérateur pouvait se détacher. Elle entraînait ensuite une accélération inattendue. Cette découverte a conduit Tesla à rappeler le véhicule. La solution proposée par le constructeur pour régler ce problème a surpris de nombreux utilisateurs : elle consistait à fixer la couverture de la pédale avec un simple rivet, une méthode peu conventionnelle qui a soulevé des doutes quant à sa durabilité et son efficacité.

Le processus de réparation implique de percer un trou à la base de la pédale d'accélérateur et de fixer la couverture avec un rivet (que l'on trouve à moins de 10 centimes d'euro dans le commerce). Bien que cette méthode permette techniquement de sécuriser la couverture, elle a été critiquée pour son aspect peu soigné, particulièrement inapproprié pour un véhicule dont le prix dépasse les 90 000 euros. Les images partagées par les utilisateurs montrent une finition qui laisse clairement à désirer, ce qui est peu rassurant pour des propriétaires qui ont investi dans ce que beaucoup considèrent comme un “symbole de l'innovation technologique”.

Cette méthode de réparation est atypique pour l'industrie automobile où la sécurité des composants est généralement assurée par des fixations qui suivent des normes et sont plus robustes. Des rapports indiquent que certains techniciens ont oublié d'utiliser le gabarit de perçage nécessaire pour positionner le rivet correctement, augmentant ainsi le risque d'erreurs et nuisant à l'esthétique générale de la pédale. Ce type de solution peut non seulement affecter la perception de la qualité mais également éroder la confiance des utilisateurs et du public dans la marque.

Sur les réseaux sociaux, la communauté Tesla a accueilli cette “solution” avec une dose d'humour. De nombreux membres ont partagé des mèmes et des commentaires moqueurs concernant l'apparence “bricolée” de la réparation. Bien qu’elle ait permis de reprendre rapidement les livraisons du Cybertruck, elle montre quelques limites entre la rapidité de mise en œuvre et la qualité de finition attendue pour un véhicule dans cette gamme de prix.

