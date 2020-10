Tesla annonce un nouveau trimestre époustouflant malgré la crise du COVID-19

Tesla vient de dévoiler ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2020 et le moins que l'on peut dire c'est que le constructeur américain dépasse une nouvelle fois les attentes. Tesla est l'un des rares à renforcer ses parts de marché en pleine crise du COVID-19.

Tesla vient de dévoiler ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2020 et le moins que l'on puisse dire c'est que la performance du constructeur est époustouflante : “le 3e trimestre de 2020 a été une période record à plusieurs niveaux”, explique Tesla dans sa lettre aux actionnaires. Et de poursuivre : “Nous avons généré plus de 1,9 milliard de dollars de trésorerie tout en dépensant 2,4 milliards de dollars dans de nouvelles capacités de production, centres de réparation, emplacement pour les Superchargeurs et autres investissements capitaux”.

En tout Tesla a clôt le trimestre avec 14,5 milliards de dollars sur son compte en banque. Wall Street s'attendait à un chiffre d'affaires autour de 8,2 milliards de dollars sur le trimestre et un gain de 0,55 dollars par action. Il s'avère que ces prévisions étaient nettement en-deçà de la réalité. Tesla a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 milliards de dollars sur le trimestre pour un gain de 0,76 dollars par action.

Tesla explose les attentes de Wall Street

Grâce à ces résultats, Tesla a réussi à atteindre une marge opérationnelle de 6,3 % sur l'exercice des 12 derniers mois :

“Sur les 12 derniers mois, nous avons atteint une marge opérationnelle de 6,3%. Nous nous attendons à ce que notre marge opérationnelle continue de croître avec le temps, pour in fine s'établir a des niveaux leaders avec des plans en cours pour étendre notre capacité et nos localisations”, explique la marque.

Tesla pense en effet déjà à la deuxième phase de sa croissance : “Nous nous concentrons de plus en plus sur notre prochaine phase de croissance. Nos investissements les plus récents pour étendre notre capacité sont en train de se stabiliser avec l'usine Model 3 de Shanghai qui est en train d'atteindre sa cadence de production nominale et l'unité de production Model Y de Fremont pour laquelle nous nous espérons atteindre la capacité et le niveau de production nominaux très prochainement”.

Et le constructeur de détailler : “Durant cette prochaine phase, nous implémenterons des changements architecturaux plus ambitieux dans nos produits et usines pour améliorer les coûts de production et l'efficience“. Le constructeur confirme également son intention de produire lui même certaines matières première comme le lithium de ses batteries : “Nous agrandissons notre portfolio de production pour inclure des domaines additionnels de production [de matériaux, NDLR]”.

“Lors du Tesla Battery Day, nous avons annoncé nos plans pour produire nous mêmes nos cellules de batteries de manière à mieux accompagner notre croissance rapide. Nous croyons que nos nouvelles cellules de batterie 4680 sont un bond en avant important pour réduire les coûts et améliorer de manière capitale l'efficience tout en améliorant les performances”, détaille Tesla avant de conclure : “nous continuons à constater un intérêt croissant autour de nos voitures, stockage énergétique et produits autour du solaire et restons concentrés sur l'efficacité de nos coûts tout en faisant croître notre capacité le plus vite possible”.

Les fondamentaux de Tesla se solidifient

L'annonce de ces excellents résultats a immédiatement fait progresser le prix de l'action Tesla de 4%. En termes de capitalisation boursière Tesla est d'ores et déjà le constructeur le plus valorisé au monde depuis plusieurs mois. Le constructeur ouvre toujours plus d'usines – et est notamment en train de construire une nouvelle Gigafactory en Europe, dans la banlieue de Berlin.

Dans sa lettre aux investisseurs, Tesla précise d'ailleurs au passage son intention de commencer installer des équipements dernier cri dans les bâtiments déjà construits “dans les prochaines semaines”. La production pourrait ainsi débuter dans le courant de l'année 2021. En outre, le document évoque aussi l'arrivée de la conduite entièrement autonome :

“Notre équipe Autopilot a réalisé une réécriture fondamentale de notre architecture de réseaux neuraux et algorithmes de contrôle. Cette réécriture va permettre le lancement de toutes les fonctionnalité de conduite restantes. En octobre nous avons lancé notre première mise à jour conduite entièrement autonome autorisée par cette réécriture, à un nombre limité d'utilisateurs de notre programme d'accès anticipé – City Streets. A mesure où nous continuons à collecter des données, le système deviendra plus robuste”. Un aveu que le système ne l'est pas encore suffisamment ?