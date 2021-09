Tesla : 22 500 $ pour remplacer une batterie contre 5000 $ chez un réparateur indépendant

Comme chez Apple, les réparations chez Tesla peuvent rapidement atteindre des montants astronomiques. Et malheureusement, le constructeur californien fait tout son possible pour compliquer la tâche aux utilisateurs et surtout aux réparateurs indépendants.

Ce n'est un secret pour personne, procéder à des réparations chez Tesla peut rapidement coûter les yeux de la tête. Jusqu'alors, les propriétaires de Tesla Model 3 et consorts étaient contraints en cas de pépin mécanique ou logiciel de faire confiance au constructeur, et de payer la facture qui va avec. Mais depuis peu, Tesla a décidé de lâcher du lest en ouvrant l'accès de diagnostic de réparation aux garagistes indépendants. Une bonne chose, surtout quand on voit les tarifs pratiqués par l'entreprise californienne.

En effet, le youtubeur Tyler Hoover a récemment fait une vidéo sur sa Tesla Model S qui montrait de sérieux signes de fatigue au niveau de la batterie. Incapable de tenir la charge, le vidéaste n'a pas d'autres choix que de passer par la case réparation. Il commence naturellement par contacter Tesla, et autant dire qu'il ne s'attendait pas à une telle somme pour un simple remplacement de batterie : 22 500 $, soit quasiment la valeur décotée du véhicule.

C'est ici qu'intervient Rich Benoit, Youtubeur et fervent défenseur du droit à la réparation, qui a pour habitude de bidouiller les Tesla pour déclencher des fonctionnalités cachées. Rich Benoit vient à la rescousse de Tyler Hoover, et lui dégote un réparateur indépendant qui lui demande 5000 dollars seulement pour procéder au remplacement de la batterie. On est loin des 22 500 dollars demandés par Tesla.

Tesla complique volontairement la vie des réparateurs indépendants

“Ce que nous essayons de faire, c'est de donner des options aux gens. À l'heure actuelle, avec Tesla , vous n'avez pas le choix… C'est achetez une nouvelle batterie, ou allez vous faire voir”, explique Rich Benoit dans les colonnes de Motherboard (Vice). Comme dit plus haut, Tesla a effectivement mis à disposition le logiciel de diagnostique aux professionnels, mais pour Rich Benoit ce n'est qu'une façade.

En effet, les réparateurs indépendants doivent payer 3000 dollars par an ou 100 dollars la journée pour y avoir accès. Et encore, l'outil de Tesla n'est pas suffisant pour procéder à des réparations complètes, puisque les pièces de rechange Tesla doivent être obligatoirement installées par un concessionnaire Tesla certifié.

“Nous n'avons pas nécessairement besoin de l'outil de diagnostic de Tesla dans de nombreux cas, mais il nous faciliterait la vie. Tesla verrouille de plus en plus l'accès aux voitures. Il y a beaucoup de choses que l'on pouvait faire avant et que l'on ne peut plus faire maintenant. Ils renforcent définitivement les restrictions”, dénonce Rich Benoit. Le comportement de Tesla rappelle celui d'Apple qui fait tout pour compliquer la tâche des réparateurs indépendants.

