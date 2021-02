Telegram est l’application la plus téléchargée en janvier 2021 devant TikTok et Signal

Telegram se hisse à la première place des téléchargements en janvier 2021, toutes plateformes confondues. L'application est suivie par TikTok, qui est en tête sur toute l'année 2020, et Signal, qui a elle aussi bénéficié du raté de communication de WhatsApp. Cette dernière chute à la 5e place, juste derrière Facebook.

63 millions : c'est le nombre de fois qu'a été téléchargée Telegram en janvier 2021 à travers le monde, Play Store et App Store confondus. C'est presque 4 fois plus qu'à la même période l'année dernière. Bien sûr, on connaît déjà la raison de cet envol. La polémique WhatsApp de début 2020 n'y est évidemment pas étrangère, des millions d'utilisateurs ayant abandonné la plateforme pour Telegram et Signal. Cette dernière se retrouve par ailleurs 3e du classement.

TikTok se hisse à la seconde place avec 62 millions de téléchargements. En 2020, le réseau social a dépassé Facebook en devenant l'application la plus téléchargée de l'année. Elle est également première du classement sur l'App Store devant YouTube, tandis que Telegram est 4e. Signal et Telegram sont très plébiscitées par les utilisateurs Android, puisqu'elles occupent les deux premiers rangs du top 10 sur les smartphones Android.

Les applications Facebook boudées par les utilisateurs

Depuis l'affaire WhatsApp, ses concurrentes ont multiplié les manœuvres pour inciter les utilisateurs à passer sur leur plateforme. Signal a ainsi copié de nombreuses fonctionnalités pour séduire plus de monde, tandis que Telegram a d'ores et déjà annoncé qu'il sera bientôt possible d'importer ses conversations WhatsApp dans l'application.

Facebook paye donc le prix de sa politique en matière de collecte de données. Depuis la mise en place des nouvelles mesures de l'App Store, qui impose plus de transparence aux développeurs, les voix s'élèvent contre la quantité faramineuse d'informations personnelles que s'approprie que le groupe de Mark Zuckerberg.

À lire également – Apple ne veut pas supprimer Telegram de l’App Store, une association porte plainte

Dans le classement toutes plateformes confondues, Facebook se retrouve ainsi 4e. WhatsApp et Instagram suivent juste derrière, respectivement à la 5e et 6e place. Messenger, quant à elle, est tout en bas du top 10, et a même carrément disparu du côté du Play Store. Bien que Messenger et WhatsApp sont les messageries préférées des Français, il semblerait que le reste du monde ait renoncé à leur utilisation.

Source : SensorTower