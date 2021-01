WhatsApp et Facebook Messenger sont les messageries préférées des Français

WhatsApp et Facebook Messenger sont les applications de messagerie instantanée les plus utilisées par les Français. En 2020, le réseau social de Mark Zuckerberg dominait largement le marché des messageries sur smartphone. Cette année, l'hégémonie de Facebook est menacée par l'émergence de solutions concurrentes plus respectueuses de la vie privée des utilisateurs, comme Signal ou Telegram.

Ce 19 janvier 2021, Statista, le spécialiste allemand des statistiques, a publié une étude portant sur les applications de messagerie mobile les plus populaires en France en 2020. Sans surprise, les services de messagerie développés par Facebook arrivent largement en tête.

“Malgré l'émergence de plusieurs plateformes concurrentes et le mécontentement croissant d'une partie de ses utilisateurs, Facebook domine toujours très largement le marché occidental des messageries instantanées” explique Statista. Ainsi, Facebook Messenger détient 79% des parts de marché, contre 61% pour WhatsApp. Pour rappel, WhatsApp a été racheté par Facebook en 2014 pour 16 milliards de dollars.

En 2021, l'hégémonie de Facebook est menacée par Signal et Telegram

Loin derrière WhatsApp et Messenger, on trouve Telegram. L'application de messagerie russe ne représente que 5% des utilisateurs en France. Enfin, Signal, la messagerie développée par Signal Foundation, une organisation à but non lucratif, ferme la marche avec seulement 2% des parts de marché dans l'Hexagone.

Néanmoins, la tendance pourrait être en train de s'inverser, souligne Statista dans un autre graphique. Entre le 7 et le 17 janvier 2021, WhatsApp a enregistré une forte baisse de ses téléchargements quotidien. Moins d'un million d'utilisateurs ont téléchargé WhatsApp au quotidien.

En parallèle, Signal et Telegram enregistrent une explosion de leurs téléchargements. Pendant cette même période, 2,63 millions d'utilisateurs ont en moyenne installé l'application Signal tous les jours. Signal est vite devenu l'application la plus téléchargée sur Android et iOS un peu partout dans le monde. De son côté, Telegram a été téléchargé en moyenne par 2,23 millions d'internautes.

Ce revirement de situation n'est pas le fruit du hasard. Début janvier 2021, WhatsApp a annoncé une importante mise à jour de ses conditions générales d'utilisation. L'application s'octroie désormais le droit de partager les conversations entre une entreprise et un utilisateur avec Facebook. Cette annonce a provoqué la colère des internautes et une véritable hémorragie d'utilisateurs. Face à la grogne des usagers, WhatsApp a préféré reporter l'entrée en vigueur du partage de données au mois de mai 2021.

Source : Statista