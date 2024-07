Switch OLED : Carrefour propose la console Nintendo à prix soldé

Vous voulez vous acheter la Switch OLED ? Un bon plan venant du site Carrefour vous permet de vous offrir la console Nintendo à un bon prix au cours des soldes. Elle peut en effet vous revenir sous les 265 euros.

Jusqu'au dimanche 14 juillet 2024, la Switch OLED bénéficie de 15 % de remise fidélité. Grâce à la remise, la console Nintendo avec des Joy-Con bleu/rouge ou blancs est au prix de revient de 264,31 euros au lieu de 310,95 euros. Pour obtenir le tarif préférentiel, il est conseillé de choisir la livraison à domicile ou en point relais. Aussi, les 46,64 euros de réduction iront dans la cagnotte du compte client et pourront être utilisés lors d'un prochain achat effectué en ligne ou en magasin.

Annoncé au cours de l'automne 2021, le modèle OLED de la Nintendo Switch est équipé d'un écran de 7 pouces qui exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. La console portable dispose de deux ports USB, d'un port HDMI et d'un port Ethernet pour une connexion plus stable pendant le jeu en ligne en mode téléviseur. Du côté du stockage, la console embarque une mémoire de 64 Go qui est extensible par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie. Pour en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre article dédié au test de la Switch OLED.