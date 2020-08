Nintendo Switch Pro 4K : une version améliorée serait lancée en 2021

Nintendo se préparere à lancer une Switch Pro dans le courant du premier trimestre de 2021 selon des sources proches de la chaîne d’approvisionnement. Cela fait plusieurs mois que la version améliorée de la Swicth est annoncée. Bien qu’elle ne puisse se comparer à la PS5 et la Xbox Series X en termes de performances, elle devrait permettre à Nintendo de rester dans la course.

Début 2020, des rumeurs laissaient entendre que Nintendo s’apprêtait à lancer une Switch Pro. De nouvelles indiscrétions en provenance des chaînes d’approvisionnement confirment qu’une nouvelle version est bien dans les cartons. D’après le média chinois United Daily News (UDN), la production de la console serait lancée d’ici la fin de l’année pour une sortie au cours du premier trimestre de 2021, soit quelques mois après la PS5 et la Xbox Series X.

Une Nintendo Switch avec une meilleure qualité d’image et compatible 4K

Sans s’approcher de la puissance de la PS4 et de la Xbox One, la Switch actuelle a su s’imposer comme l’une des consoles les plus populaires du marché. La console hybride de Nintendo se positionne sur un segment bien particulier et n’a pas vocation à se frotter aux consoles de salon traditionnelles. Nintendo ne s’éloignera pas de cette stratégie. Pour autant, la nouvelle Switch sera plus puissante.

Sans entrer dans les détails sur ce que pourrait être sa fiche technique, UDN affirme qu’elle offrira une meilleure qualité d’image tout en étant plus interactive. Nintendo chercherait également à proposer la 4K. Comme l’annonçaient de précédentes rumeurs, Nintendo et Nvidia développent une version améliorée de la puce Tegra X1 pour la nouvelle Switch. Nous ignorons si la puce conservera ce nom, mais elle serait retravaillée avec un GPU plus puissant qui permettra aux développeurs de proposer des jeux mieux rendus visuellement.

Nintendo propose depuis l’année dernière une nouvelle version de la Switch avec plus d’autonomie et une Nintendo Switch Lite 100% portable. La nouvelle itération de 2021 introduira de vraies évolutions même s’il est peu probable qu’il s’agisse d’un grand saut générationnel. La Nintendo Switch Pro serait accompagnée d’une multitude de jeux first-party et d’autres productions venant de studios externes d’après les sources.

Ces jeux s’adresseront à un large éventail de joueurs : des joueurs occasionnels aux gamers hardcore enclins à des sessions de jeu marathon. Nintendo mettrait donc les bouchées doubles pour une année 2021 pleine de surprises. Cela explique probablement son année 2020 relativement calme qui ne se justifie pas uniquement par la pandémie du covid-19.

Source : UDN (Chinois)