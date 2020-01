Nintendo dépasse les 52 millions de Switch et de Switch Lite vendues dans le monde

La Switch de Nintendo ne cesse de battre des records de vente. La firme de Kyoto a annoncé en avoir vendu 52 millions dans le monde, avec la Switch Lite lancée en fin d’année dernière. Les jeux se vendent également bien. Pokemon Epée et Pokemon Bouclier se sont vendus à 16 millions d’exemplaires, prenant la cinquième place des jeux de la console en termes de volume.

Grâce à un concept novateur, une console hybride capable de passer d’un mode sédentaire à un mode nomade en quelques secondes, la Switch a relancé Nintendo sur le marché des consoles de jeu, après une Wii U qui n’a certainement pas été comprise à sa juste valeur. Chaque nouvelle annonce de chiffre, en provenance de Nintendo ou d’instituts d’étude, prouve que l’idée est excellente, même si les « hardcores gamers » auront toujours quelque chose à lui redire.

Aujourd’hui, Nintendo a présenté ses chiffres financiers pour son troisième trimestre fiscal (clos fin décembre 2019). L’information à retenir de ces chiffres est le nombre de consoles vendues depuis le lancement de la Switch en mars 2017 : 52 millions de consoles dans le monde. Un chiffre qui a fortement augmenté ces derniers mois d’une part grâce à l’arrivée de la Switch Lite (comme toujours, Nintendo n’entre pas dans le détail de la répartition entre les deux modèles) et d’autre part grâce au lancement de la console en Chine.

La moitié du volume de Wii

La Switch devient donc l’une des consoles qui se sont le mieux vendues chez Nintendo. Elle dépasse déjà la Super Nintendo qui s’est vendue à plus de 49 millions d’exemplaires dans toute sa carrière. Elle se vend également très rapidement, puisque son rythme de vente dépasse celui de la Nintendo 3DS. Elle n’est bien sûr pas encore à la hauteur de la Wii qui est non seulement la console de salon qui s’est le plus vendue chez Nintendo (elle est troisième derrière la Nintendo DS et les GameBoy), mais aussi celle dont le succès a été le plus foudroyant. Aujourd’hui, la Switch a atteint la moitié du volume de Wii.

Côté jeu, la Switch s’en sort également très bien. Pokemon Epée et Bouclier se sont vendus comme des petits pains durant les fêtes de fin d’année, avec 16 millions d’exemplaires écoulés dans le monde en cumulant les deux versions. Le titre dépasse Luigi Mansion 3 et Mario Maker 2 qui ont chacun dépassé les 5 millions d’unités. Le duo de Pokemon atteint d’emblée la cinquième place des jeux les plus vendus sur la Switch, après Mario Kart 8 Deluxe, Super Smah Bros Ultimate, Super Mario Odyssey et Legend of Zelda Breath of the Wild.