Switch 2 : Nintendo aurait lâché ses avocats après la présentation d’une réplique de la console au CES

Quelques jours après la présentation d'une réplique de la Nintendo Switch 2 au CES de Las Vegas, on apprend que Nintendo aurait rendu une petite visite au stand de Genki, le “leaker”.

Nintendo est connu pour ne pas plaisanter avec sa propriété intellectuelle, allant jusqu'à espionner quiconque est susceptible de dévoiler des informations sur un de ses produits en avance. Le géant du jeu vidéo peut même faire supprimer une vidéo YouTube juste parce qu'elle parle d'un jeu Zelda annulé. Il est donc plutôt étonnant qu'avec toutes les fuites concernant la Switch 2, l'entreprise se soit contenté d'un démenti très bref.

Et si l'on avait cette impression parce qu'en réalité, tout se passait en coulisse ? D'après Genki, l'accessoiriste qui a présenté une réplique 3D de la Switch 2 au CES de Las Vegas, c'est exactement le cas. Il affirme avoir reçu peu de temps après une visite de Nintendo.

Le fabricant qui a présenté la Switch 2 au CES aurait reçu la visite des avocats de Nintendo

Dans un Short publié sur YouTube, à retrouver ci-dessous, le journaliste français Julien Tellouck raconte s'être rendu sur le stand de Genki pour voir la fameuse Switch 2 de ses propres yeux. Après lui avoir présenté la réplique, le fabricant lui a dit que les avocats de Nintendo étaient passés sur son stand suite à l'énorme buzz qu'il a provoqué. Pas inquiet du tout, il leur aurait répondu n'avoir rien à se reprocher en l'absence de tout contrat ou clause de confidentialité signé avec l'entreprise japonaise.

Impossible de dire si cette histoire est vraie bien sûr. Nintendo n'a pas de stand au CES de Las Vegas, mais peut-être que la firme y a envoyé des représentants pour guetter ce genre de fuite justement. Ou alors il y a bien eu un échange entre elle et Genki, sauf qu'il a eu lieu au téléphone ou par mails interposés et non en face à face au salon. Quel que soit le fin mot de cette histoire, Genki aura au moins réussi une très belle action de communication en devenant le centre de l'attention pendant plusieurs jours.