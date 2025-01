La carte-mère de la Switch 2 se dévoile et nous en apprend plus sur la future console de Nintendo

Des photos de ce qui semble être la carte-mère de la Switch 2 ont été publiées sur Reddit. L'occasion d'en apprendre davantage sur la fiche technique de la prochaine console Nintendo.

La Switch 2 sera probablement la console Nintendo la moins surprenante du constructeur japonais. Bien qu'elle n'ait pas encore été dévoilée officiellement par ce dernier, les fuites sont tellement nombreuses qu'on sait déjà presque tout ce qu'il y a à savoir sur l'appareil. Son design a été aperçu plusieurs fois, que ce soit par l'intermédiaire d'impressions 3D ou de photos supposées de la plateforme elle-même. Idem pour la fiche technique, même s'il reste quelques aspects encore incertains.

Lire aussi – Nintendo Switch 2 : une nouvelle version de Zelda Breath of the Wild pour accompagner la console ?

Cette fois-ci, c'est carrément la carte-mère de la Switch 2 qu'un internaute poste sur le réseau social Reddit. Très crédibles, il y a toutes les raisons de croire que les photos montrent bien le composant en question. Grâce aux clichés, on peut en déduire certaines choses à propos des caractéristiques de la console. Le constat est clair : cela confirme la plupart des rumeurs déjà connues.

Ces photos de la carte-mère de la Switch 2 révèlent des informations sur sa fiche technique

Parmi les éléments les plus remarquables, on note une puce graphique Nvidia portant la mention “SNW8VF”. En résumé, sa puissance serait équivalente aux cartes graphiques RTX de la série 3000 sortie en 2022. Ce n'est pas une surprise, Nintendo préfère travailler avec des technologies qui ont eu le temps de faire leurs preuves.

Côté mémoire, on trouve 2 puces SK Hynix estampillées “H58GE6AK8BX107”. Ce n'est pas une référence connue, plutôt un nom de code. Chacune a une capacité de 6 Go, pour un total de 12 Go. C'est le montant sur lequel la majorité des rumeurs et autres fuites s'accorde.

Notons enfin la présence d'un lecteur de carte, ce qui confirme la rétrocompatibilité de la Switch 2. De même, 2 ports USB-C sont présents. Le premier en dessous de la console, pour la connecter au dock comme la Switch actuelle, le second au-dessus pour la recharger lorsqu'elle est posée en mode “table”. Un ajout appréciable. Selon les dernières informations, la Switch 2 devrait sortir le 28 mars 2025.