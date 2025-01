Découvrez la Nintendo Switch 2 sous tous les angles avec ces rendus 3D

La future console de Nintendo fait encore parler d'elle alors que son annonce officielle se rapproche. Cette fois-ci, ce sont des rendus 3D qui permettent d'admirer la Switch 2 dans toute sa splendeur.



Une petite fuite concernant la Nintendo Switch 2, ça vous tente ? Comment ça vous en avez eu assez ? C'est vrai que les leakers s'en donnent à cœur joie depuis plusieurs mois déjà. La future console japonaise est probablement celle qui a connu le plus d'indiscrétions avant sa présentation officielle. Entre les photos des Joy-Cons et carrément une réplique physique présentée au CES de Las Vegas par un fabricant d'accessoires, difficile de conserver la surprise de la découverte.

Lire aussi – La carte-mère de la Switch 2 se dévoile et nous en apprend plus sur la future console de Nintendo

Et autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas près de s'arrêter. La Switch 2 est maintenant visible en long, en large et en travers dans des rendus 3D. La vidéo située à la fin de cet article les fait d'ailleurs tourner histoire de rien manquer. Le modèle présenté est entièrement habillé de noir, à l'exception d'une touche de bleu et rouge au niveau du joystick des Joy-Cons, rappel des couleurs “néon” de la Switch première du nom.

La Switch 2 se dévoile à 360° dans ces rendus en 3 dimensions

En terme de design, aucune surprise. La Switch 2 est véritablement une Switch 1 en plus grand. Ses dimensions supposées sont de 271 x 116.4 x 31,4 mm. Une fois les Joy-Cons détachés, on passe à 200,5 x 116,4 x 14 mm. L'écran, certainement OLED, afficherait une diagonale de 8,4 pouces. Pour rappel, celui de la Switch OLED est de 7,4 pouces.

Sur la tranche supérieure, on peut voir le port jack 3.5 mm pour brancher des écouteurs, ainsi qu'un port USB-C pratique pour recharger la console tout en jouant en mode table. La partie qui servira à soutenir l'écran dans ce cas est d'ailleurs visible au dos de la Switch 2. Il s'agit de l'élément en forme de U allongé qui se détache de l'arrière. Globalement, ces rendus ne nous apprennent rien que nous ne savions déjà, mais ont le mérite de nous donner un aperçu complet de l'appareil. La Switch 2 de Nintendo devrait sortir le 28 mars 2025.