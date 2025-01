Contre toute attente, la Nintendo Switch 2 est présentée au CES

Alors que Nintendo n'y est pas présent, la Switch 2 est visible au CES de Las Vegas, grand salon mondial de la technologie. Il y a une petite subtilité cela dit, on vous explique.

Dans le monde des smartphones, les fuites sont le plus souvent l'apanage des leakers les plus connus. Dans celui des consoles de jeux vidéo, ils se partagent la vedette avec certaines entreprises, en l’occurrence celles qui fabriquent des accessoires pour les appareils en question. C'est notamment grâce à elles qu'on en sait autant sur la Nintendo Switch 2, future plateforme très attendue depuis la confirmation de son arrivée au plus tard le 31 mars 2025.

Ces derniers temps, les révélations ne font pas dans la dentelle puisque ce sont des répliques complètes de la console qui débarquent sur Internet. Genki, spécialisé dans les accessoires de consoles, fait encore mieux : il présente carrément la Switch 2 sur son stand au CES de Las Vegas, le grand salon de la technologie où Nintendo n'est absolument pas présent. Sur la photo qui sert d'illustration à cet article, un employé de Genki tient la machine.

La Nintendo Switch 2 se dévoile au CES de Las Vegas, enfin presque

Il y a cependant un twist. L'appareil n'est pas fonctionnel, c'est également une reproduction de la console. En revanche, d'après Genki, elle n'a pas été faite à partir de plans 3D, mais bien de la vraie Switch 2 que la firme aurait eu entre les mains. Toujours est-il que le modèle est conforme à ce que l'on connaît déjà, que ce soit en terme de design ou de dimensions.

Les Joy-Cons sont également présentés, dans une version noire avec une touche de rouge et bleu, rappel des couleurs de la Switch première du nom. Genki ne dit pas si ce sont les coloris officiels de Nintendo ou sa propre interprétation des manettes de la Switch 2. On note la présence d'un bouton à l'arrière pour les détacher, le même qu'aperçu dans ces photos volées supposées. À l'heure de publier cet article, Nintendo n'a pas fait de commentaire.

