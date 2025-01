Voici le prix et la date de présentation supposés de la Switch 2, c’est imminent

De nouvelles fuites dévoilent la date de présentation et le prix possibles de la future console de la Nintendo. Si elles se vérifient, il ne faudra pas attendre longtemps avant d'enfin voir la Switch 2 officialisée.

On sait tellement de chose sur la Switch 2 qu'on a l'impression que la console est déjà sortie. D'autant que les différentes sources s'accordent sur beaucoup de points. Mais alors que les fuites n'en finissent plus d’inonder Internet, Nintendo a simplement expliqué que “les images et les vidéos [de la Switch 2 n'étaient] pas officielles“.

Une réponse très tardive qui n'empêche pas les leakers de continuer leur travail. Cette fois-ci, il est question du prix de la Switch 2 en France ainsi que de sa date de présentation. Là aussi, les fuites semblent cohérentes.

Le prix et la date de présentation de la Switch 2 auraient fuité

Sur Reddit, l'internaute Hakouel a partagé un message d'un employé de Micromania, boutiques de jeu vidéo bien connues en France. Ce dernier affirme que la Switch 2 coûtera 399 € à son lancement, et que les jeux seront affichés entre 69 et 79 €.

Les magasins auraient reçu une liste de 25 titres pour accompagner la sortie de la console, sans plus de précision. Le prix de l'abonnement au Nintendo Switch Online devrait aussi augmenter d'un montant inconnu. Enfin, une édition limitée comprenant un jeu Nintendo sera proposée en parallèle. On pense à Mario ou bien Mario Kart.

Lire aussi – La Switch 2 pourrait rendre les jeux plus beaux, ce brevet explique comment

Quant à la date à laquelle le constructeur japonais montrera enfin sa console, l'information provient du podcast Nate the Hate, généralement bien informé. S'il a raison, la Switch 2 sera présentée le 16 janvier 2025, soit 2 petits jours à partir de la publication de cet article.

N'oublions pas que toutes les dates avancées ne sont que des suppositions. On se souvient d'une rumeur qui parlait d'une présentation fin octobre 2024. La bonne nouvelle, c'est qu'au plus tard, la Switch 2 sera dévoilée d'ici le 31 mars 2025, des mots même de Nintendo. La longue attente touche à sa fin.