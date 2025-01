Nintendo Switch 2 : ces photos volées dévoilent à quoi ressembleraient les Joy-Cons

De nouvelles images présumées de la manette Joy-Con de la Nintendo Switch 2 viennent d'apparaître sur Internet, offrant un aperçu inédit du futur contrôleur de la console. Ces photos, partagées sur Reddit par l'utilisateur SwordfishAgile3472, dévoilent notamment les côtés et l'arrière de la manette.

On s’attendait à de nouveaux Joy-Cons avec la Nintendo Switch 2, et on sait peut-être désormais à quoi ils ressemblent grâce à des photos volées partagées sur Reddit. Le design révélé montre une évolution subtile mais significative par rapport au modèle actuel. La manette arbore un coloris noir mat sobre, avec une touche de bleu visible uniquement sur le rail de fixation.

Parmi les modifications notables, on remarque des gâchettes dorsales plus larges, promettant une meilleure ergonomie, ainsi qu'un nouveau bouton à l'arrière qui pourrait servir au détachement de la manette. Les boutons SL et SR semblent également avoir été redimensionnés pour plus de confort.

Les Joy-Cons dévoilés en avance ?

L'authenticité des images est renforcée par la présence d'un numéro de série et le niveau de détail du prototype. Ces éléments correspondent aux informations partagées récemment par le leaker NextHandheld, qui avait évoqué cette nouvelle approche esthétique plus discrète de la Switch 2.

Ces fuites s'ajoutent à une série de révélations récentes concernant la Nintendo Switch 2. La semaine dernière, des photos de la carte mère de la console ont émergé, alimentant les discussions sur le processeur T239 qui équipera la machine. Un brevet déposé par Nintendo semble également confirmer la prise en charge de la technologie NVIDIA DLSS pour l'upscaling des jeux.

Si ces images s'avèrent authentiques, elles suggèrent que Nintendo privilégie l'évolution à la révolution pour sa prochaine console. Le constructeur semble avoir choisi d'affiner une formule gagnante plutôt que de la réinventer complètement. Certaines fuites évoquaient l’arrivée de nouvelles attaches magnétiques, mais les photos ne permettent pas vraiment de déterminer la manière dont ces nouveaux Joy-Cons vont se fixer sur la console.

Alors que les fuites se multiplient, l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2 pourrait être imminente. Les observateurs s'attendent à une présentation lors d'un prochain Nintendo Direct en janvier et une sortie en mars, même si la firme de Kyoto maintient pour l'instant le mystère sur sa prochaine console.