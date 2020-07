Surface Duo : Microsoft gère en interne le développement d’Android

Microsoft gère désormais le développement d’Android pour le Surface Duo. C’est en tout cas ce que révèlent nos confrères du site Windows Central. Pour ce faire, la firme de Redmond a acquis la société Movial, un ancien sous-traitant spécialisé dans le développement logiciel.

Microsoft a décidé de prendre le développement d’Android en main pour le Surface Duo. En effet, comme le rapportent nos confrères du site Windows Central, l’entreprise ne veut plus sous-traiter cette tâche. Pour s’assurer que le travail soit bien fait, Microsoft a racheté Movial, une société spécialisée dans le développement logiciel et partenaire du géant américain depuis les premières phases de prototypage et de développement du Surface Duo.

« Cette transaction implique des personnes dans les activités de Movial en Roumanie, à Taïwan et aux États-Unis. Movial continuera à fonctionner comme une société indépendante à l’avenir, en continuant à fournir des services de conception et d’ingénierie logicielle. Cette transaction permet à Movial de concentrer ses efforts sur certains domaines de compétences clés, tels que la cybersécurité. À court terme, la majorité de notre personnel restant sera basé à Helsinki, en Finlande, mais nous recrutons également dans d’autres endroits », écrit un porte-parole de Movial, relayé par Windows Central.

Un achat significatif

Comme le souligne justement Windows Central, cette décision de Microsoft d’internaliser le développement d’Android n’est pas anodine. Elle témoigne des efforts de l’entreprise américaine pour redynamiser sa division mobile. Grâce au rachat de Movial et à la présence d’une équipée dédiée à 100% à l’OS, Microsoft devrait se charger lui-même des mises à jour logicielles post-lancement. C’est en tout cas ce qu’avance la source de Windows Central.

Pour rappel, le Surface Duo pourrait être lancé avant le 5 août 2020. En effet, Microsoft envisagerait d’avancer la sortie de son smartphone pliable pour contrer le Galaxy Fold 2, ou plutôt Galaxy Z Fold 2. Une stratégie qui peut s’avérer gagnante, d’autant plus que les caractéristiques techniques du Surface Duo sont loin d’égaler celles de l’appareil de Samsung. À défaut d’être vainqueur sur le plan technique, une sortie anticipée permettrait de couper l’herbe sous le pied de la firme sud-coréenne.

Source : Windows Central