Windows 10X et le Surface Neo ne sortiront pas en 2020 : Microsoft revoit sa stratégie

Windows 10X ne serait lancé sur aucun appareil en 2020 : Microsoft serait en effet de passer le mot en interne et à ses partenaires. La firme modifie sa stratégie à cause, en partie, du coronavirus – et modifierait sa copie pour mettre la priorité sur les appareils avec un seul écran plutôt que de mettre l’accent sur les nouveaux formats.

Vous vous souvenez sans doute de Windows 10X : l’OS avait été présenté en même temps qu’une sorte de smartphone à double écran, baptisé Surface Neo. L’OS est destiné à une offensive de Microsoft dans la mobilité. Il est plus léger et épuré que Windows 10, mais peut lancer des applications Win32 virtualisées dans un conteneur.

A l’origine, Windows 10X était présenté comme un OS réservé aux ordinateurs à double écrans. Un format dans lequel Microsoft investit depuis longtemps, ce qui a débouché sur la présentation de deux produits surprise il y a quelques mois : le Surface Duo, sous Android, et le Surface Neo, plus grand, sous Windows 10X.

Or, à en croire ZDNet, Microsoft commencerait à passer le mot en interne et à ses partenaires, qu’il ne faut pas espérer la sortie de Windows 10X sur l’un des appareils auxquels il était destiné d’ici la fin de l’année 2020. Microsoft aurait en effet décidé de changer de stratégie et d’adapter en priorité Windows 10X aux ordinateurs à un seul écran.

L’intérêt de ce revirement est sans doute en lien avec la crise économique qui est en train de prendre la suite de celle de la pandémie de coronavirus. On comprend que Microsoft préfère se concentrer sur des appareils plus simples plutôt que sur des nouveaux facteurs de forme dont le succès commercial reste à démontrer.

Selon ZDNet, Microsoft chercherait tout de même à délivrer certaines des fonctionnalités de Windows 10X comme les applications virtualisées le plus tôt possible. Ce qui pourrait signifier que ces fonctionnalités seraient également intégrées à Windows 10. La sortie du Surface Duo, l’autre smartphone à double écran, mais sous Android, serait néanmoins maintenue aux fêtes de fin d’année 2020.