xCloud : le service de jeu en streaming sera exclusif à Android, merci Apple !

Comme Stadia, xCloud ne sera pas lancé sur iOS et sera exclusif à Android. Les règles de l’App Store, imposées par Apple aux développeurs et spécifiques aux contenus vidéoludiques et interactifs, empêchent Microsoft d’y fournir son service de jeu en streaming. xCloud restera donc une exclusivité Android. Son lancement est prévu début septembre.

Plus encore que Stadia ou GeForce Now, xCloud de Microsoft est considéré comme le futur Netflix du jeu vidéo. Basé sur la technologie du streaming, xCloud promet aux joueurs l’accès à une ludothèque composée d’une centaine de titres aujourd’hui, dont de nombreux « AAA », comme Gears 5, Destiny 2, Forza Motorsport 4, etc. Et ce sans avoir besoin d’une plate-forme surpuissante pour la faire fonctionner puisque le jeu tourne sur les serveurs distants.

Microsoft a d’ores et déjà annoncé que xCloud arrivera sur Android au mois de septembre. La date pour la France (comme dans 22 autres pays) est le 15 septembre prochain. Rappelons que xCloud sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate sans surcout (soit 13 euros par mois). Jusqu’au 11 septembre, la phase de test gratuite actuellement en cours sera active.

Le service sortira sur Android, mais pas sur iOS. Et ce malgré la tenue d’une campagne de test organisée sur iPhone et iPad. La raison est rapportée par nos confrères de Business Insider, dont l’édition américaine a recueilli une déclaration officielle. L’annulation du lancement de xCloud sur iOS est liée aux règles imposées par l’App Store. Selon Apple, pour être disponible sur sa boutique applicative, xCloud doit soumettre chaque jeu individuellement auprès de la firme de Cupertino pour être testé. En outre, chaque jeu doit être qualifié selon les critères d’âge et de genre pour apparaître dans l’App Store.

Des règles impossibles à tenir

Évidemment, ces règles sont difficiles à respecter pour un service comme xCloud. Officiellement, ces règles sont établies pour protéger les utilisateurs d’iOS (notamment les plus jeunes) et concernent spécifiquement les applications « interactives ». Et donc les jeux vidéo. C’est pour cette raison que Spotify et Netflix n’ont pas besoin de soumettre à Apple tous leurs contenus. C’est certainement aussi pour cette raison que Stadia n’arrivera pas non plus sur iOS. Nous pensons qu’il y a également un problème financier : toute application sur l’App Store qui vend un service doit reverser la très controversée taxe Apple. Il n’est pas impossible que cela soit aussi un point bloquant.

Malgré l’ambition affichée par Apple sur le marché du jeu vidéo (la firme rappelle chaque année à quel point les iPhone sont d’excellentes consoles portables à quel point iOS dispose d’une offre ludique surdimensionnée), son écosystème perd ces derniers mois l’intérêt des joueurs. Et c’est bien dommage.

Source : Business Insider