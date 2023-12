Mifa Wildbox : une enceinte portable à moins de 150€ chez AliExpress pour Noël !

AliExpress a encore frappé fort avec une offre incroyable sur le haut-parleur Bluetooth Mifa WildBox. Réputé pour ses remises significatives sur des produits de haute qualité, le site propose cette enceinte puissante à un prix défiant toute concurrence, mais attention, cette offre expire très bientôt !

L'enceinte Mifa WildBox, normalement vendue à 256,59€, est actuellement disponible à seulement 118,03€. Cela représente une réduction significative pour un produit qui promet d'apporter une dimension sonore époustouflante à vos activités en plein air. Attention, cette offre n'est valide que jusqu'au 24 décembre à 9h, il ne reste donc que quelques heures pour en profiter.

Puissance et qualité sonore dans une enceinte portable à prix mini

La WildBox offre une puissance de 60W, avec deux tweeters latéraux de 20W chacun et deux woofers de 10W chacun à l'avant, garantissant un son clair, vibrant et bien équilibré. Elle met l'accent sur les vocales et le spectre moyen supérieur, offrant ainsi une expérience d'écoute agréable et immersive. Les hautes fréquences produites par la WildBox sont pures et agréables, sans interférence avec les vocales ou les basses fréquences, même à volume maximal. Les médiums sont chaleureux, conservant le ton naturel des vocales sans être étouffés par les autres fréquences.

La WildBox est dotée d'une grille métallique à l'avant, conférant une robustesse et une durabilité à l'enceinte. Elle a survécu à une chute accidentelle dans les escaliers lors d'un test, ce qui témoigne de sa solidité et de sa qualité de construction.

L'enceinte intègre des lumières LED avec plusieurs modes, contrôlables via un bouton dédié. Un appui long sur le bouton d'alimentation affiche le niveau de batterie grâce à des anneaux LED.

Avec une batterie de 10 000 mAh, la WildBox offre environ 24 heures de lecture continue avec les LED éteintes, dépendant du niveau de volume. Cette grande capacité de batterie lui permet également de fonctionner comme une banque d'alimentation pour charger d'autres appareils.

La connectivité Bluetooth 5.3 assure une liaison sans fil stable et rapide. La WildBox est également équipée d'un bouton MIFA PartyAdd, permettant de connecter plusieurs enceintes WildBox ensemble pour une expérience audio amplifiée. Sa poignée intégrée rend l'enceinte facile à transporter, ce qui est idéal pour une utilisation en extérieur.

La Mifa WildBox est une enceinte Bluetooth qui allie puissance, durabilité et portabilité, se présentant comme un choix idéal pour les amateurs de plein air et les mélomanes. Avec la promotion actuelle sur AliExpress, c'est le moment parfait pour s'équiper d'un haut-parleur de qualité à un prix exceptionnellement bas. Mais dépêchez-vous, cette offre expire bientôt !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.