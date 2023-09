Profitez de la rentrée 2023 pour vous procurer un très bon PC portable de type gaming ! Pendant toute la durée du mois de septembre, le Victus by HP 16-E0129NF est vendu sur le site Carrefour à moins de 720 euros.

Après le PC portable Medion Erazer Deputy P40 MD62551 chez Cdiscount, voici un autre bon plan consacré à un laptop de type gaming.

Jusqu'au vendredi 30 septembre 2023, le Victus by HP 16-E0129NF est proposé par le site Carrefour au prix de 719,40 euros au lieu de 1199 euros. La remise de près de 480 euros est effectuée automatiquement et la livraison est offerte dans le cas d'un retrait du produit en magasin Carrefour.

Disponible dans un coloris argent mica, le Victus by HP 16-E0129NF lié à l'offre Carrefour est un PC portable qui possède un écran de 16 pouces (144 Hz, micro-bords, antireflet, 250 nits) avec une résolution en Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels. On retrouve aussi un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, un clavier français de type AZERTY, le système d'exploitation Windows 10 et une batterie Li-ion 4 cellules de 70 Wh. De son côté, la connectique se compose d'un port HDMI, d'un port USB 2.0, d'un port USB-C, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.