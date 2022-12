Super prix sur ce pack Lenovo PC portable Gaming Legion 5 15ACH6H avec RTX 3060 + souris

Le père Noël est déjà passé sur le site Cdiscount ! Le site e-commerce français propose en effet un pack Lenovo incluant le PC portable Gaming Legion 5 15ACH6H et une souris filaire pour moins de 750 euros.

La marque Lenovo est mise à l'honneur chez Cdiscount. En ce moment, différents packs contenant des produits du constructeur asiatique font l'objet d'offres attractives sur le site commerce français. Parmi les packs proposés, on retrouve le PC portable Gaming Legion 5 15ACH6H (sans système d'exploitation) accompagné d'une souris filaire. L'ensemble est au prix de revient de 749,99 euros au lieu de 799,99 euros. La réduction de 50 euros se fait par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 8 janvier 2023 (voir conditions).

Concernant ses principales caractéristiques, le PC portable Lenovo est doté d'un écran de 15,6 pouces avec une résolution native de 1920 x 1080 pixels, une luminosité de 250 cd/m² et une fréquence de 120 Hz. Il embarque également un processeur AMD Ryzen 5 5600H, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD et une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 7 heures. Quant à la connectique, on retrouve la norme Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.1, quatre ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port LAN, une prise combo casque/microphone et un port HDMI.

Enfin, la souris filaire est le modèle IdeaPad M100 qui possède un capteur optique précis avec résolution réglable de 800 à 3200 DPI, un design ergonomique avec deux boutons latéraux pour droitier, des micro-interrupteurs pour boutons gauche/droite avec une durée de vie de 10 millions de clics, un éclairage LED à 2 zones avec 7 couleurs qui tournent avec des effets respiratoires et un câble USB en PVC de 1,8 mètre.