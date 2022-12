Windows 10 et Office 2021 au meilleur prix et encore plus de réductions pour le 12.12 chez Godeal24 !

C'est le 12 décembre aujourd'hui, et pour fêter ça, Godeal24 va loin et propose des réductions exceptionnelles sur plusieurs licences Microsoft comme Windows 10 et Office 2021. On vous détaille les offres ci-dessous.

Vous avez manqué les promos du Black Friday et du Cyber Monday ? Pas de panique ! Godeal24 vous propose aujourd'hui une promotion pour le 12.12 (le 12 décembre). Pour l'occasion, le site propose le même prix que pendant le Black Friday pour des logiciels véritables et authentiques.

Le prix officiel de Microsoft Office 2021 Pro est de 439,99€. Grâce aux soldes du 12.12 chez Godel24, le prix de la licence tombe à seulement 14,25€, soit une réduction de 90%. Et si vous avez besoin d'installer plus de logiciels sur votre PC, vous pouvez acheter le pack Office 2021 5PC qui fait tomber le prix à 13,05€/PC. Et ne vous inquiétez pas : le logiciel est sûr et fiable. Et même si vous avez un problème lors de l'installation et de l'utilisation, vous pouvez toujours contacter le SAV de Godeal24 disponible 7j/7 et 24h/24.

Les offres Godeal24 pour le 12.12 : des logiciels au prix le plus bas

Chez Godeal24, vous pouvez ainsi profiter de Microsoft Office 2021 à 13,05€, soit son prix le plus bas, mais aussi de plusieurs autres versions de la suite de bureautique :

Pendant cette période de promotion, vous pouvez aussi profiter de Windows 10 à prix mini :

Vous avez un ordinateur Apple ? Retrouvez ces offres :

Vous cherchez une licence Microsoft Office ? Avec le code SGO62, vous pouvez profiter de -62% sur ces produits :

Avec le code SGO50, vous pouvez profiter des licences Windows ci-dessous à moitié prix :

Godeal24 propose aussi des logiciels PC au meilleur prix :

Godeal24 est un revendeur de licences Microsoft et de logiciels de sécurité informatique majeurs. Il vous permet de bénéficier de ces licences à prix réduits avec des économies jusqu'à -90%. Toutes les licences vendues sont 100% originales et authentiques. Godeal24 se rensiegne sur l'historique de chaque licence vendue et vous pouvez les utiliser sans problème. Toutes les licences sont également à vie. Cela signifie que vous pouvez les utiliser pendant toute leur durée de vie et qu'elles sont mises à jour par Microsoft.

Comment payer votre commande ?

Pour payer votre commande, rendez-vous sur votre panier et remplissez les informations de paiement.

Sélectionnez ensuite CWALLETCO et cliquez sur le bouton “Continuer”.

Vérifiez votre commande et cliquez sur “Passer la commande”.

Cliquez ensuite sur “Choisir votre méthode de paiement”.

Finalement, vous pouvez par exemple choisir Paypal pour payer votre commande.

Avec Godeal24, vous êtes sûr de profiter d'un site fiable. Le site bénéficie notamment d'une bonne réputation en ligne avec 98% d'avis positifs sur le site Trustpilot. Parmi tous les avantages de la boutique, on trouve des prix minis, mais aussi la livraison numérique. Après votre commande, vous recevez en effet vos logiciels directement par email très rapidement.

Enfin, rappelons que le site propose un service après vente de qualité disponible 24h/24 et 7j/7 par mail via l'adresse “[email protected]”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Godeal24.