Logitech MX Keys mini : l’excellent clavier sans fil passe sous les 68 €

C'est une offre promotionnelle irrésistible que propose Boulanger à propos d'un clavier sans fil Logitech ! Actuellement, le MX Keys mini de la marque suisse passe sous les 68 euros grâce à un coupon de réduction que l'on vous propose de découvrir dans la suite de l'article.

Disponible en trois coloris au choix (à l'heure où les lignes de cet article sont rédigées), le clavier sans fil Logitech MX Keys mini est vendu par Boulanger à 67,99 euros au lieu de 79,99 euros ; soit 12 euros de réduction avec le code MERCI15. Pour information, le coupon doit être saisi au cours de l'étape de la commande et la livraison du produit est gratuite à domicile ou en magasin Boulanger.

Considéré comme un clavier minimaliste et compact, le MX Keys mini signé Logitech qui est de type AZERTY est compatible avec les systèmes d'exploitation Apple macOS, Windows et Linux. L'appareil dispose d'une batterie qui lui permet de rester alimenté jusqu'à 10 jours avec une charge complète ou jusqu'à 5 mois avec le rétroéclairage éteint.

Enfin, on retrouve notamment la technologie Bluetooth Low Energy, des touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux, une portée sans fil de 10 mètres, des capteurs de proximité des mains activant le rétroéclairage, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétroéclairage, un commutateur Marche/Arrêt, et des témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie.