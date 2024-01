De très bons écouteurs Bose font l'objet d'une vente flash chez Amazon. Pendant une offre promotionnelle à durée indéterminée, les QuietComfort Earbuds II livrés avec un housse en tissu offerte bénéficient d'une réduction de près de 100 euros.

La boutique officielle Bose fait ses “Bose Audio Brand Days” sur le site Amazon France. Au cours de l'événement commercial, le célèbre commerce en ligne propose les QuietComfort Earbuds II en vente flash. Accompagnés d'une housse en tissu offerte, les écouteurs en question sont vendus au tarif de 209,95 euros au lieu de 305,40 euros ; soit plus de 30% de remise immédiate de la part d'Amazon.

Sortis il y a près d'un an et demi, les Bose QuietComfort Earbuds II (ou QC Earbuds 2) sont dotés de la technologie de calibrage audio CustomTune. Les écouteurs sans fil personnalisent intelligemment la réduction de bruit et les performances sonores pour s’adapter à vos oreilles. Afin d'assurer un confort et une stabilité tout au long de la journée, ces écouteurs sont fournis avec le kit Bose Fit incluant trois embouts souples en silicone et trois bandes de stabilité différentes à assortir pour trouver le meilleur ajustement.

Du côté de l'autonomie, il faut savoir qu'une charge offre jusqu’à 6 heures d’écoute. L’étui de chargement offert permet trois charges supplémentaires de 6 heures, pour un total de 24 heures d’écoute. Certifiés IPX4 pour la résistance à la sueur et à l’eau, les écouteurs intra-auriculaires de la marque Bose disposent de la technologie sans fil Bluetooth 5.3.