Profitez de l'édition 2024 des soldes d'hiver pour vous procurer une multiprise de bonne qualité. Pendant une durée très limitée, la multiprise parafoudre Belkin (4 prises) peut revenir à moins de 10 euros grâce à une remise immédiate et à une offre de remboursement.

Pour ce deuxième jour dédié aux soldes d'hiver 2024, la boutique en ligne Orange vous permet de faire une belle économie sur l'achat d'une multiprise parafoudre Belkin composée de quatre prises. Proposée en temps normal à 24,99 euros, la multiprise Belkin (référence BSV400) voit son prix baisser à 15 euros.

Jusqu'au lundi 15 janvier prochain, le produit en question est éligible à une offre de remboursement de 6 euros (soit 40% du montant du produit) dont les conditions sont à consulter ici. Grâce à l'ODR, la multiprise signée Belkin revient donc à 9 euros seulement.

Disponible dans un coloris blanc/gris et fournie avec un cordon d'alimentation intégré (long de deux mètres), la multiprise Belkin liée au bon plan Orange est dotée d'un boîtier résistant aux chocs pour protéger les circuits du parafoudre contre le feu, chocs et rouille. Idéal pour les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les routeurs et autres appareils électroniques, l'accessoire a été conçu pour une protection contre les surtensions jusqu'à 525 joules.