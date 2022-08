Roborock S7 : l’aspirateur robot laveur est à un super prix chez AliExpress

AliExpress effectue une vente flash sur un excellent aspirateur robot laveur. Jusqu'à ce vendredi 26 août inclus, le Roborock S7 proposé en deux coloris est à un super prix avec un coupon de réduction que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

C'est dans le cadre d'une offre promotionnelle à durée très limitée que la version française du site AliExpress propose le Roborock S7 à prix réduit.

Affiché en temps normal à 410,38 euros, l'aspirateur robot laveur disponible dans un coloris blanc ou noir voit son prix baisser à 355,38 euros. La réduction de 55 euros se fait par l'intermédiaire d'un coupon vendeur de 15 euros et du code SDPFR23. Pour information, le code en question doit être saisi durant l'étape de la commande.

À propos des points forts du Roborock S7, l'aspirateur robot 2 en 1 a la particularité d'aspirer et de laver. L'appareil dispose d'un niveau sonore de 67 dB, d'une puissance d'aspiration de 2500 Pa, d'une autonomie de 180 minutes grâce à sa batterie Li-ion de 5200 mAh et d'un système de serpillère à vibration sonique. On retrouve également un bac à poussière de 470 ml et un réservoir d’eau de 300 ml. Concernant les accessoires, une brosse flottante un rouleau en caoutchouc (idéal pour les cheveux et les poils d'animaux), une base de charge et un câble d'alimentation sont essentiellement de la partie.