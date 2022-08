L’aspirateur robot Midea S8+, pour un changement radical de votre quotidien

AliExpress vous propose le nouveau Midea S8+, un aspirateur robot intelligent à ne surtout pas rater ! Découvrez ce nouveau modèle et les meilleurs aspirateurs Midea disponibles chez AliExpress dans cet article.

Découvrir le Midea S8+ chez AliExpress

Votre enfant rampe sur vos sols et se retrouve avec les mains et les genoux sales ? Il est peut-être temps d’investir dans un aspirateur robot de qualité qui nettoiera vos sols sans vous demander aucun effort ! Et bonne nouvelle : l’aspirateur robot Midea S8+ est disponible à prix mini chez AliExpress. Vous pouvez ainsi profiter de toutes ses prestations haut de gamme sans vous ruiner.

Pour tous ceux qui n’aiment pas faire le ménage, en ont marre des disputes sur la répartition des tâches ménagères ou encore veulent en finir avec les poils de chat ou de chien dans leur logement, l’aspirateur robot Midea S8+ va vite devenir un compagnon idéal !

Avec le Midea S8+, vous bénéficiez notamment de nombreux avantages comme le nettoyage par vibration. Le Midea S8+ est en effet capable d’imiter les mains humaines pour essuyer votre sol. Votre sol sera ainsi très propre et vous n’aurez aucun effort à fournir. Aussi, il propose la collecte automatique 9S avec une aspiration de 19000PA pour nettoyer facilement le bac à poussière de l’aspirateur.

L’aspirateur robot vous fait également profiter de 30 jours sans vidange grâce à sa boîte à poussière de 2,5 litres. Il est doté d’une batterie de 5200mAh et peut ainsi nettoyer votre logement pendant 150 à 180 minutes avant de retourner tout seul à sa station de charge. Son système de navigation laser LDS vous offre d’ailleurs une analyse précise de votre logement. Le Midea S8+ peut comprendre l’aspect de votre logement, même avec des étages.

Il propose également un réservoir d’eau vibrant et peut donc aspirer la poussière, mais aussi nettoyer des taches liquides ou tenaces sur votre sol. Côté aspiration, il est doté d’un moteur très puissant et propose ainsi une aspiration optimale de 4000Pa.

Chez AliExpress, cet aspirateur est proposé par la boutique officielle de Midea Robot et livré gratuitement depuis la France en seulement 3 jours.

Les aspirateurs Midea M7 et M7 Pro à prix mini chez AliExpress

Chez AliExpress, vous pouvez également profiter de la gamme précédente d’aspirateurs robot Midea : le Midea M7 et le Midea M7 Pro.

Avec le Midea M7, vous profitez d’un aspirateur robot avec réservoir d’eau, e-control LDS, navigation humide et sèche et une aspiration de 4000Pa. Parmi tous ces avantages, il propose une cartographie LiDAR et une navigation LiDAR intelligente de haute précision. Il peut ainsi identifier les obstacles, monter automatiquement jusqu’à 2cm et éviter les chutes. Il propose jusqu’à 3 cartes de votre logement et peut reconnaître chaque pièce de votre logement pour un nettoyage efficace et rapide.

Sa brosse en forme de V peut atteindre tous les coins de votre logement et peut même aspirer les poils d’animaux sur les tapis. Grâce à l’application M Smartlife, vous pouvez contrôler votre aspirateur robot et maîtriser au mieux le nettoyage de votre maison. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa. Il est livré gratuitement en 5 jours depuis l’Espagne.

En savoir plus sur le Midea M7 chez AliExpress

Chez AliExpress, on a également trouvé le Midea M7 Pro à prix mini ! Un peu plus haut de gamme que le M7 classique, il propose notamment le nettoyage à haute fréquence avec 500 vibrations par minute. Son aspiration de 4000Pa est puissante et son moteur peut tout prendre en charge ou presque.

Le Midea M7 Pro propose également une brosse bilatérale et peut recueillir la poussière très facilement. Il peut identifier les obstacles dans votre logement, reconnaître les pièces dans lesquelles il est déjà allé et nettoyer pendant plus de 180 minutes sans recharge grâce à sa batterie de 5200 mAh.

Après 416 commandes chez AliExpress au moment de la rédaction de cet article, le Midea M7 Pro bénéficie d’une moyenne de 4,8/5. Il est de plus livré gratuitement par la boutique officielle de Midea Robot.

En savoir plus sur le Midea M7 Pro chez AliExpress

Fondée en 1968, Midea est une entreprise de niveau mondial qui propose des solutions technologiques pour la maison, le bâtiment et l’industrie. Elle est tournée vers l’innovation numérique et propose des solutions d’automatisation afin de vous aider dans votre quotidien. Chaque année, elle compte plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde avec des clients importants dans divers domaines, ainsi que des partenaires stratégiques pour des produits et services satisfaisants.

Aujourd’hui, Midea réunit plus de 160 000 employés dans le monde, avec environ 200 filiales, 35 centres de R&D et 35 grandes bases de production dans plus de 200 pays et régions. En 2022, le groupe a atteint la 245ème place dans le classement “Fortune Global 500”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.