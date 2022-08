SoundLink Color II : l’enceinte Bluetooth Bose passe sous les 100 €

Une enceinte Bluetooth de la marque Bose est à l'honneur chez Amazon et sur le site Boulanger. Pendant une offre promotionnelle à durée indéterminée, la SoundLink Color II passe sous les 100 euros grâce à une réduction de 20 euros.

Voici une belle offre à saisir pour celles et ceux qui souhaitent passer du bon temps à la plage ou au bord de la piscine en cette période estivale !

Chez Amazon et sur le site Boulanger, l'enceinte Bose SoundLink Color II disponible dans un coloris noir est vendu par les deux sites e-commerce au prix de 99,99 euros au lieu de 119 euros ; soit 20 euros euros moins cher par rapport au dernier prix constaté il y a un mois. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et il est possible de payer l'article en quatre fois sans frais si l'achat est effectué sur Amazon.

Concernant ses principales caractéristiques, l'enceinte Bose SoundLink Color II embarque deux radiateurs passifs opposés qui permettent à l'appareil de reproduire un son fidèle et des basses puissantes et dynamiques. Avec son microphone intégré, elle vous permet de prendre vos appels ou d'accéder directement à Siri ou Google Now. Grâce à son système Bluetooth, elle propose l'appairage de deux appareils équipés de la technologie sans fil.

Dotée de la norme IPX4, l'enceinte dispose d'un maximum de résistance aux éclaboussures. Côté autonomie, vous pouvez compter sur 8 heures de musique sans fil grâce à sa batterie lithium. Vous la rechargez en 3 heures lorsque vous utilisez le branchement USB.