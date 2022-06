Strangers Things : voici le premier trailer du second volume de la saison 4

Il est désormais temps pour Netflix de dévoiler les premières images du second volume de la saison 4 de Stranger Things. Peu d’informations sont à retirer de ce premier trailer, si ce n’est un affrontement entre Eleven et Vecna qui s’annonce particulièrement épique, ainsi que les retrouvailles tant attendues entre Joyce et Hopper.

C’est la première fois qu’une saison de Stranger Thins est ainsi coupée en deux. Le premier volume, disponible depuis le 27 mai dernier, est désormais terminé pour bon nombre de fans qui se sont jetés sur cette première salve d’épisodes et devront donc faire preuve de beaucoup de patience pour visionner la suite de cette saison 4. En effet, la deuxième vague sera publiée le 1er juillet prochain sur Netflix, qui profite pendant ce temps de l’immense succès de sa série phare.

En effet, le raz-de-marée a été aussi puissant que prévu. En à peine quelques jours, les premiers épisodes de cette saison ont battu tous les records d’audience sur Netflix, enregistrant notamment le meilleur démarrage de l’histoire de la plateforme. Sans surprise, Stranger Things est la série la plus populaire du moment, et la moindre information concernant le second volume est attendue de pied ferme par les fans.

Netflix dévoile le premier teaser de Stranger Things saison 4, volume 2

Voilà donc pourquoi ce premier teaser des prochains épisodes risque de déchaîner les passions, bien que peu d’informations ont véritablement été dévoilées. Les fans avaient déjà eu droit à quelques photos diffusées lors de la Netflix Geeked Week, c’est désormais tout un teaser qu’ils se feront un plaisir de décortiquer. Un teaser assez court qui se concentre sur l’affrontement à venir entre Eleven et Vecna, l’antagoniste principal de cette quatrième saison.

Sur le même sujet — Stranger Things : Netflix ne changera pas la méthode de diffusion pour la saison finale

« C’est fini, Onze. Tu m’as libéré. Tu ne peux plus m’arrêter ». Voici les mots prononcés par Vecna, annonçant ainsi un combat qui s’annonce particulièrement épique entre les deux personnages, d’autant que l’on sait déjà que Netflix a mis les bouchées doubles en matière d’effets spéciaux sur les prochains épisodes. En outre, on pourra enfin assister aux retrouvailles entre Joyce et Hopper, après la découverte macabre de ce dernier dans la prison soviétique.