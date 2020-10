Netflix pourrait encore augmenter le prix des abonnements

Netflix risque encore d'augmenter le prix de ses abonnements, estime un analyste financier. D'après l'expert, le géant de la VOD ne tardera pas à annoncer une énième augmentation tarifaire à ses abonnés américains et européens.

Dans un rapport financier destiné aux investisseurs, et relayé par nos confrères de BGR, Alex Giaimo, analyste chez Jefferies, affirme que Netflix se prépare à une nouvelle augmentation de prix. L'homme explique avoir remarqué un changement subtil dans les éléments de langage employés par les dirigeants de Netflix lors des dernières réunions avec leurs actionnaires.

“Après un changement de langage concernant la tarification lors de l'appel (du deuxième trimestre), nous pensons qu'une hausse potentielle est probable à court ou à moyen terme” déclare Alex Giaimo, vice président du département recherche de la banque d'investissement américaine. “Au premier trimestre, Netflix a déclaré qu'ils ‘ne pensaient même pas aux augmentations de prix', alors que le langage du deuxième trimestre était plus ouvert” détaille l'analyste.

Préparez-vous à une nouvelle augmentation de prix chez Netflix en Europe

Fort d'un catalogue de plus en plus étoffé, et truffé de contenus ultra populaires, Netflix s'autoriserait une nouvelle augmentation tarifaire afin de gonfler ses bénéfices. En augmentant les factures de ses abonnés en Europe et aux Etats-Unis de seulement 1 à 2 dollars, le leader de la VOD pourrait générer “entre 500 millions et 1 milliard de dollars de revenus” supplémentaires au cours de l'année 2021. Les nouveaux tarifs seraient d'abord imposés aux abonnés européens, note Alex Giaimo.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que Netflix augmente le prix de ses abonnements. En France, la dernière hausse date du mois de juin 2019. Netflix appliquait alors une hausse de 1 à 2 € sur trois de ses abonnements. “Cette augmentation reflète les améliorations constantes que nous apportons à l’expérience utilisateurs et nos importants investissements dans les contenus de qualité” justifiait Netflix à l'époque. Pour séduire de nouveaux abonnés, le géant du streaming investit des sommes colossales dans des séries et des films exclusifs. En 2019, le groupe a ainsi déboursé 15 milliards de dollars. Inévitablement, ces investissements colossaux finissent par se reporter sur le prix des abonnements.

Source : BGR