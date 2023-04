Stranger Things va avoir droit à sa série animée sur Netflix, c’est officiel

Stranger Things s'achèvera après cinq saisons sur Netflix, mais bonne nouvelle pour les fans, l'univers va s'étendre. Une série animée sans titre a été validée par Netflix, avec Flying Bark Productions et le producteur exécutif Éric Robles pour le développement.

Netflix vient d’annoncer qu'une série d'animation dont le titre n'a pas encore été dévoilé avait été approuvée par Flying Bark Productions et le producteur Éric Robles, qui développent le projet. Bien que l'on ne sache pas encore de quoi il s'agit, les frères Duffer (Matt et Ross) ont donné un aperçu de la série dans leur déclaration : « Nous avons toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimés en grandissant, et voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant ».

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’une série animée dans l’univers de Stranger Things. Déjà à la fin de l’année dernière, des bruits de couloirs indiquaient l’arrivée imminente d’une autre série Stranger Things « Tokyo », qui suivrait « des frères jumeaux amateurs de jeux vidéo vivant dans la banlieue de Tokyo des années 1980 ». Cependant, on ne sait pas s’il s’agit ici du même projet.

Stranger Things va être adapté en anime

Netflix a annoncé pour la première fois des spin-offs en même temps que le renouvellement de la saison 5 l'année dernière. Depuis, il y a eu beaucoup de suppositions sur ce qui allait se passer, y compris de nombreuses rumeurs concernant un spin-off centré sur Eleven.

S'exprimant sur le podcast Happy Sad Confused, Matt Duffer a déjà déclaré que le spin-off serait “1000% différent” de l'original et a ajouté qu'il s'agirait d'une « histoire qui se rattache à l'univers de Stranger Things, mais il s'agit surtout de la manière dont nous racontons cette histoire ». Il pourrait donc bien s’agir de la série au Japon, où les enfants partiront à l’aventure après une rencontre avec le monde à l’envers.

« Nous avons toujours rêvé d'un Stranger Things animé dans la veine des dessins animés du samedi matin que nous avons aimés en grandissant, et voir ce rêve se réaliser a été absolument passionnant », ont déclaré les Duffers dans un communiqué commun. « Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu'Éric Robles et son équipe ont imaginé – les scénarios et les dessins sont incroyables, et nous sommes impatients d'en partager davantage avec vous ! L'aventure continue… ».

En attendant, nous savons que la cinquième saison de Stranger Things sera diffusée cet été, grâce à l'interview de David Harbour par Collider.