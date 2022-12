Netflix : la série Stranger Things va être adaptée en anime

Stranger Things, une des séries les plus populaires de Netflix, va bientôt avoir droit à un spin-off assez particulier, puisqu’il s’agira d’un anime. Le nom de la nouvelle série a déjà été dévoilé : Stranger Things Tokyo.

Depuis un certain temps, les frères Duffer ont laissé entendre que les spectateurs auraient bientôt droit à davantage d’aventures dans le monde à l’envers avec un spin-off avant ou après la conclusion de la série phare. Selon un nouveau rapport de What’s on Netflix, un site de fans, cette série dérivée serait bien en préparation, et il s'agirait d'un anime.

Intitulée Stranger Things Tokyo, la série serait en développement depuis “un certain temps”, les premières rumeurs de son existence étant apparues au début de l'année 2021. La série Tokyo devrait durer environ six heures, mais on ne sait pas exactement quand celle-ci sera disponible. D’ici là, tous les yeux sont pour l’instant tournés vers la cinquième saison de Stranger Things, qui devrait arriver très bientôt.

Lire également – Stranger Things n’est plus la série la plus populaire de Netflix, voici sa remplaçante

Que sait-on de Stranger Things Tokyo ?

Bien que les détails de l'intrigue sont pour la plupart inconnus, la série suivrait « des frères jumeaux amateurs de jeux vidéo vivant dans la banlieue de Tokyo des années 1980 » qui sont entraînés dans une grande aventure après une rencontre avec l'Upside Down.

Alors que les enfants de Hawkins passent leur temps libre à jouer à Donjons et Dragons, il se pourraient bien que les enfants de Stranger Things Tokyo se concentrent plutôt sur d’autres jeux. Ils devraient être très semblables aux garçons de Hawkins, dans la mesure où les années 1980 ont vu la naissance de jeux tels que Super Mario Bros ou encore Final Fantasy.

Selon CBR, une pièce de théâtre se déroulant dans le monde de Stranger Things est également en préparation et sera produite par l'influente productrice de théâtre Sonia Friedman, Stephen Daldry et Netflix. Daldry sera également le metteur en scène et Kate Trefry écrira la pièce. On ignore pour l'instant sur quoi portera la pièce de théâtre, où elle se déroulera et quand elle sera présentée au public. Quoi qu’il en soit, les fans de la série auront bientôt de nouvelles aventures à suivre.