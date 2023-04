Prime Video détrône Netflix et devient numéro 1 des plateformes de streaming

Pour la première fois de son histoire, Amazon Prime Video est la plateforme de streaming numéro 1 aux Etats-Unis, dépassant Netflix. Pour le moment, cette dernière reste leader à l’international, mais son hégémonie est de plus en plus contestée.

Depuis les débuts du streaming, Netflix règne en maître. Il faut dire que pendant longtemps, la firme de Los Gatos a été la seule sur le marché. Toutefois, les choses ont un peu évolué à la fin des années 2010 avec l’apparition de concurrents aux dents longues. En 2023, Netflix perd finalement sa place de leader au profit d’Amazon Prime Video. Une première.

C’est le site JustWatch qui affirme la chose via une nouvelle étude de marché basée sur le premier trimestre de cette année. Cela ne concerne pour le moment que les Etats-Unis, mais pourrait traduire un phénomène plus global sur le long terme. Oui, le confortable trône qu'occupe Netflix depuis plus d'une décennie est de plus en plus contesté.

Prime Video devient numéro 1 des plateformes de streaming aux Etats-Unis

Prime Video devient la plateforme numéro 1 au pays de l'oncle Sam avec 21% de parts de marché, contre 20% pour Netflix. Un véritable séisme dans l’industrie, d’autant plus que Netflix disposait de 3% « d’avance » sur son concurrent au quatrième trimestre 2022. On note également la belle percée de Paramount+, l’un des derniers challengers en date qui passe de 4 à 7 %, dépassant Apple TV+. Voici le classement complet de JustWatch :

Prime Video : 21%

Netflix : 20%

Disney+ : 15%

HBO Max : 14%

Hulu : 11%

Paramount+ : 7%

Apple TV+ : 6%

Autres : 6%

Ce chamboulement peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la baisse drastique de qualité des productions Netflix, l’absence de licences fortes à quelques exceptions près (The Witcher, Stranger Things, Bridgerton…), une concurrence qui fait tout pour séduire le public et la multiplication des créations fortes…

Il ne faut tout de même pas vendre la peau de Netflix pour autant. A l’international, la plateforme reste leader avec 230 millions d’abonnés selon Statista, tandis que Prime Video dépasse les 200 millions. Disney+ se classe troisième avec 161 millions d’abonnés. La guerre du streaming fait rage et n’est pas près de s’arrêter.

Source : JustWatch