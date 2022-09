Stranger Things : un crossover avec Deadpool est en préparation

Lors du tapis rouge des Emmy Awards, un journaliste de Variety s'est entretenu avec Shawn Levy, producteur de la série phare de Netflix : Stranger Things. Il était question du développement du STCU, l'univers cinématographique de Stranger Things. Visiblement, Eleven et les autres pourraient faire la rencontre d'un personnage emblématique de Marvel, un certain Deadpool !

Au fil des saisons, Stranger Things est devenu un véritable phénomène de la pop-culture et l'une des séries les plus regardées sur Netflix. Avec sa quatrième saison et ses épisodes aux allures de long-métrage, le show a dépassé le milliard d'heures de visionnage, aux côtés de Squid Game.

Bien entendu, une saison 5 est d'ores et déjà en préparation et elle devrait arriver plus que tôt que prévu selon les créateurs de la série, à savoir les frères Duffer. Il s'agira d'ailleurs du point final des aventures d'Eleven, Hopper et les autres. Toutefois, Netflix ne compte pas abandonner l'univers créé par Matt et Ross Duffer, bien au contraire.

Un spin-off est déjà dans les cartons, tandis que la plateforme a officialisé la création du STCU, le Stranger Things Cinematic Universe. Tout comme Marvel donc, Netflix ambitionne de créer tout un univers cinématographique autour de Stranger Things. Lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards, le journaliste Marc Malkin du site Variety a pu s'entretenir rapidement sur le tapis rouge avec Shawn Levy, réalisateur et producteur exécutif de Stranger Things.

Le STCU est en bonne voie, un crossover Deadpool-Stranger Things sur la table

Le cinéaste a confirmé que le développement du SCTU était en cours. Il s'appuie d'ailleurs sur les conseils et l'expertise d'un certain Kevin Feige, président de Marvel Studios et principal instigateur du MCU, pour créer l'univers de Stranger Things.

Par ailleurs, il faut noter que le STCU n'est pas le seul projet sur le feu de Shawn Levy, puisqu'il doit mettre en boite le prochain film Deadpool. De fait, peut-on imaginer un possible crossover entre les deux licences, alors que de récentes rumeurs évoquaient la présence de Ryan Reynolds aka Deadpool dans la saison 5 ? La réponse de Shawn Levy est plutôt réjouissante.

“De manière assez amusante, la star de Deadpool, Ryan Reynolds, et moi avons essayé de comprendre comment nous pourrions faire un crossover Deadpool – Stranger Things. Nous l'avons pas encore trouvé, mais c'est sur la table”, a-t-il assuré au journaliste de Variety. Voilà qui a le mérite d'être le clair.