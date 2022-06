Stranger Things saison 5 : Ryan Reynolds (Deadpool) pourrait rejoindre le casting !

À peine la saison 4 de Stranger Things diffusée, on commence déjà à parler de la saison 5. Et surprise : l'acteur Ryan Reynolds, qui incarne entre autres Deadpool sur grand écran, pourrait faire partie du casting. C'est du moins ce que souhaite producteur de la série à succès de Netflix, lui qui est aussi le réalisateur du futur Deadpool 3.

Tandis que les 7 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things battent actuellement tous les records, les fans attendent déjà les 2 derniers épisodes… Ainsi que la saison 5, bien entendu. Et c'est justement la cinquième et probablement dernière saison de Stranger Things qui nous intéresse ici. S'il ne fait aucun doute que nous y retrouverons une bonne partie de l'équipe originale, ainsi que les nouveaux membres arrivés lors des deux dernières saisons, on peut aussi compter sur la production pour recruter de nouvelles têtes.

Et parmi les nouvelles recrues, il se pourrait bien que l'on découvre un acteur que les fans de films Marvel connaissent bien. Ryan Reynolds, qui incarne Deadpool, pourrait ainsi se retrouver au casting de la série horrifique de Netflix. Ainsi, Shawn Levy, producteur et réalisateur de la série, s'est récemment confié au Hollywood Reporter en ces termes : “Je veux voir un caméo de Ryan Reynolds dans n'importe quoi. La vérité est que ma carrière au cours de la dernière demi-décennie a été définie par Stranger Things et mes collaborations avec Ryan, donc ce serait profondément trippant et jouissif de voir mes deux mondes se heurter. Alors, Ryan Reynolds, prépare-toi pour la saison cinq.”

Une incursion de Ryan Reynolds dans Stranger Things, et pourquoi pas ?

Hormis le très attendu Deadpool 3, la rencontre entre Shawn Levy et Ryan Reynolds ne date pas d'hier. De Free Guy sorti en 2021 à Adam à travers le temps en 2022, les deux hommes se connaissent bien. La présence de l'acteur dans une série du réalisateur-producteur n'aurait rien d'étonnant, finalement. Reste surtout à savoir comment l'acteur va faire une incursion dans la petite ville d'Hawkins… Ou le Monde à l'envers ! À moins qu'il ne s'agisse que d'une blague de la part de Shawn Levy, mais tout est possible dans l'univers de Stranger Things, pas vrai ?

Rappelons que les 7 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things sont disponibles depuis le 27 mai dernier. Les 2 derniers que compte la saison 4 seront quant eux diffusés à partir du 1er juillet. Quant à la saison 5, elle n'a pas encore de date de sortie. Sachant qu'il s'écoule généralement un an et demi entre la diffusion de chaque saison (sauf pour la saison 4, dont le tournage a été repoussé à cause de la situation sanitaire), il est probable que la saison 5 ne sera pas disponible avant fin 2023 / début 2024, dans le meilleur des cas.

Source : Hollywood Reporter