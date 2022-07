One Piece sur Netflix : date de sortie, casting, intrigue, tout savoir sur la série live action

One Piece va débarquer sur Netflix sous la forme d'une nouvelle série en live action. Quand va sortir la saison 1, qui sont les acteurs, quel pan de l'histoire va raconter cette adaptation… Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Le 29 janvier 2020, Netflix créait la surprise en annonçant une série en live action basée sur le célèbre manga One Piece, le plus lu au monde, loin devant d'autres cadors comme Dragon Ball, Golgo 13, Naruto, Détective Conan ou Doraemon. Suscitant entre crainte et excitation, cette adaptation de l'œuvre d'Eiichiro Oda interroge et est forcément attendue au tournant tant la licence est populaire et intergénérationnelle. Nous avons recoupé les informations rendues officielles par Netflix et la production ainsi que les bruits de couloirs qui nous semblent les plus fiables afin de vous proposer un récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir sur cette série One Piece américaine à la sauce Netflix.

L'intention de créer une série live-action pour One Piece est dans les cartons depuis 2017, mais ce n'est que début 2020 que la nouvelle est tombée : Netflix en sera le diffuseur et sera impliqué dans la production. “Le projet prend du temps. Les préparatifs avancent doucement en coulisses”, expliquait alors Eiichirō Oda.

La crise liée à l'épidémie de COVID-19 a ralenti les étapes et décalé les calendriers de l'industrie de l'audiovisuel et One Piece n'y a pas échappé. Il faudra finalement attendre février 2022, plus de deux ans suite à l'annonce de Netflix, pour que ne commence le tournage de la série. Celui-ci devrait s'achever en juillet 2022, ce qui laisse peu de place à une fenêtre de sortie pour cette année. Il faudra sans doute attendre 2023 pour visionner les premiers épisodes de One Piece en live action.

🔢Combien d'épisodes pour la saison 1 de One Piece sur Netflix ?

La saison 1 comporte dix épisodes, dont la durée n'a pas été communiquée. Il est probable que l'objectif soit de réaliser d'autres saisons par la suite, mais les chiffres d'audience et la réception du public dicteront la décision de continuer ou pas un projet coûteux. Chaque épisode de One Piece dispose d'un budget de 10 millions de dollars, soit un total de 100 millions de dollars pour la première saison. Un sacré pari.

🤠 Casting : qui sont les acteurs de One Piece en live action ?

Une bonne partie du casting de la série est désormais connue. Le rôle de Monkey D. Luffy, le protagoniste, a été attribué à Iñaki Godoy, un jeune acteur mexicain méconnu. Ses fidèles compagnons de voyage seront interprétés par le Japonais Mackenyu Arata (Roronoa Zoro), l'Américain Jacob Gibson (Usopp), l'Américaine Emily Rudd (Nami) et le Britannique Taz Skylar (Sanji).

Here are some of the wanted poster images that was in the now deleted Tweet! pic.twitter.com/n7vT8N960a — What's on Netflix (@whatonnetflix) November 9, 2021

Pour les antagonistes ou les personnages secondaires, nous avons également :

Morgan Davies : Koby

Ilia Isorelýs Paulino : Alvida

Aidan Scott : Helmeppo

Jeff Ward : Buggy

McKinley Belcher III : Arlong

Vincent Regan : Garp

Peter Gadiot : Shanks

Sven Ruygrok : Cabaji

Len-Barry Simons : Chu

Richard Wright-Firth : Ukkari

Jean Henry : Fullbody

🎞️Quelle est l'intrigue de la série One Piece ?

Netflix présente cette adaptation comme un “remake en prises de vues réelles” du manga. Le seul élément mis à disposition par la plateforme de SVOD et qui peut ressembler à un synopsis pour le moment est celui-ci : “Préparez-vous à lever l'ancre pour accompagner Luffy et l'équipage du Chapeau de paille dans leur quête du plus fabuleux trésor au monde”. Il semble donc que nous devrions simplement reprendre l'histoire du manga depuis le début avec cette saison 1.

Les personnages présents au casting nous donnent un indice assez précis sur les événements que nous conterons la saison 1 et ceux qui seront laissés de côté pour d'éventuelles futures saisons. Nous allons d'abord apprendre à connaître Luffy, qui va rencontrer ses compagnons d'aventure et constituer son équipage. Nous irons au moins jusqu'à l'arc d'Arlong puisque ce personnage s'est déjà trouvé son interprète.

Voici un (très) rapide rappel de l'histoire pour ceux qui seraient totalement passés à côté de One Piece :

Luffy est très attiré par l'océan, mais il est incapable de nager, car il a mangé un fruit du démon, qui lui donne le pouvoir de rendre son corps élastique. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir devenir le prochain Seigneur des Pirates. Pour ce faire, il doit trouver le trésor qu'aurait caché le premier Seigneur des Pirates, Gold Roger, le fameux One Piece. Pour l'atteindre, il devra traverser la Route de tous les Périls.

Il devrait tout de même y avoir des différences avec le matériau original. Par exemple, le personnage de Shanks serait crédité dans la totalité des 10 épisodes de la saison de la série, alors qu'il est finalement peu présent dans les mangas. Cela peut signifier que nous pourrions en apprendre plus sur le passé de Luffy dès le début des hostilités.

📄Eiichiro Oda est-il inclus au projet ?

Matt Owens et Steven Maeda sont les deux showrunners de la série et sont donc aux commandes de la production de Tomorrow Studios. Mais ils ont dû convaincre Eiichiro Oda du bien-fondé de leur projet, qui a finalement validé cette adaptation en capture d'images live action. Le créateur de One Piece a aussi participé en tant que producteur exécutif (aux côtés de Marty Adelstein et de Becky Clements) et a pris part au processus de création en travaillant étroitement avec les équipes. Ce qu'il faut retenir, c'est que si le One Piece de Netflix va forcément prendre de petites libertés avec celui que l'on connaît, celles-ci ont reçu l'aval d'Eiichiro Oda.

Et puisque l'on parle de la production, sachez que l'essentiel du tournage s'est déroulé au sein des Cape Town Film Studios, en Afrique du Sud. Au moins trois bateaux pirates y ont été construits. Il s'agirait de la plus grosse production Netflix sur le continent africain à ce jour.