Stranger Things saison 4 : on en sait un peu plus sur l’histoire, le budget et les personnages

Stranger Things saison 4 a droit à de nouvelles révélations. On apprend qu’une large part de la série sera tournée au Nouveau Mexique (Etats-Unis) dans des studios acquis par Netflix en 2018 – la firme aurait déjà investi près de 150 millions de dollars dans la production. Une photo et une vidéo confirment le retour de certains personnages.

Attention : cet article parle de rumeurs autour de la prochaine saison de Stranger Things. Il peut contenir des spoilers.

Vous attendez la sortie de Stranger Things saison 4 ? Il vous faudra sans doute encore un peu vous armer de patience, puisque a priori il ne faut pas s’attendre à une sortie avant la fin de l’année 2020 ou début 2021. Histoire de rendre les quelques mois qui nous séparent du premier épisode (dont on sait qu’il s’appellera « The Hellfire Club ») encore moins supportables, Netflix a mis en ligne un premier teaser.

Or, depuis, de nouvelles infos sur l’intrigue, le budget et les personnages viennent de tomber. Ainsi Deadline nous apprend qu’une large part de l’intrigue sera tournée dans des studios du Nouveau Mexique (Etats-Unis) acquis par Netflix en 2018. « C’est la première fois que la série voyagera au-delà d’Atlanta [où les saisons 1-3 ont été exclusivement filmées] », expliquent des responsables de la production chez Netflix cités par Deadline.

La saison 4 sera « plus grande, plus osée et complexe que jamais »

Et d’ajouter que la saison 4 de Stranger Things sera « plus grande, plus osée et complexe que jamais ». Les responsables expliquent ne pas pouvoir en dire plus – notamment sur le tournage de scènes en Russie comme le suggère la saison finale – sans révéler des points clés de l’intrigue : « si je vous le disais je n’aurait d’autre choix que de disparaître dans un programme de protection des témoins ». Le Nouveau Mexique est le cadre de séries comme Breaking Bad et Better Call Saul.

C’est aussi là que l’on trouve Roswell et la base militaire américaine connue sous le nom de Zone 51. Avec tout le parfum de « paranormal » que cela implique pour une série comme Stranger Things. Cela pourrait suggérer pourquoi pas une connexion entre l’intrigue actuelle et des aliens ou de nouvelles expériences secrètes. Néanmoins il faut noter que l’investissement de Netflix au Nouveau Mexique va bien au-delà de Stranger Things.

La plateforme a prévu d’y investir 1 milliard de dollars sur 10 ans. Mais y aurait déjà investit 150 millions de dollars, de quoi employer 2000 vendeurs et 1600 acteurs et membres de l’équipe de tournage. Si vous en doutiez, Netflix mettra donc le budget nécessaire pour que chaque épisode de la saison 4 soit aussi bien réalisé que ceux des saisons précédentes. Enfin, grâce au compte d’un paparazzi et une vidéo teaser officielle, on sait déjà que certains acteurs feront leur retour dans la prochaine saison.

Ce sera notamment le cas de Natalia Dyer (Nancy Wheeler) et Maya Hawke (Robin Buckley) aperçues sur le tournage. Mais aussi Millie Bobby Brown (Eleven), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), et Caleb McLaughin (Lucas). Il y a également de très fortes chances que David Harbour (Hopper) revienne. Reste encore quelques points d’interrogation, notamment Cara Buono (Karen), Winona Ryder (Joyce), Sadie Sink (Max) et Charlie Heaton (Jonathan).

hop told us to leave the door open 3 inches…you’re welcome pic.twitter.com/hfeprJIXpF — Stranger Things (@Stranger_Things) March 3, 2020

